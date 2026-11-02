“호텔결혼식 축의금은 20만원? 하객이 왜 식대 신경 써야 하나”…당신 생각은[사연잇슈]

결혼식 하객, 축의금, 암행투어 문화를 그린 AI 이미지

결혼식 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 아이클릭아트

결혼 당사자들이 선택한 결혼식장의 식사 비용을 하객이 신경 써야 하는 것은 ‘부당하다’는 취지의 글이 많은 이들의 공감을 사고 있다.최근 온라인 커뮤니티 등에는 ‘하객들이 왜 식대를 신경 써야 하나’는 제목의 글이 올라왔다.작성자 A씨는 “요즘 ‘서울 예식장 식대가 평균 8만원이고 축의금은 15만원 정도는 해야 한다’, ‘5성급 호텔에서 결혼하면 축의금 20만원은 해야 한다’는 글이 많다”며 “신랑·신부 본인들이 원해서 그곳에서 결혼하는 건데 지출이 얼마인지는 당사자들의 사정 아니냐”고 지적했다.이어 “그에 따른 지출은 그게 얼마가 나오든 신랑 신부의 몫”이라면서 “굳이 하객들이 식대를 신경 쓰느라 축의를 더 할 필요가 있느냐”고 반문했다. 결혼식 장소와 비용은 신랑·신부가 선택한 만큼 하객들이 그 비용에 맞춰 축의금 액수를 늘릴 이유는 없다는 지적이다.게시물에는 축의금을 결혼식 비용과 연계해 생각하는 문화를 비판하는 댓글이 이어졌다.한 네티즌은 “자기 욕심 때문에 비싼 식장에서 결혼하면서 더 달라고 하는 건 과욕”이라며 “애초에 신랑 신부의 형편에 맞는 곳에서 했다면 문제가 없을 것”이라고 주장했다.또 다른 네티즌은 “결혼식 축의금은 정말 축하하는 마음으로 무리하지 않는 적정선에서 내는 것”이라며 “내 잔치에 오는 손님들에게 식사 한 끼를 대접하는 건데, 그걸 가지고 5만원을 냈는지 10만원을 냈는지를 따지는 게 잘못됐다”고 말했다.반면 축의금이 상호 부조의 성격을 지닌 만큼 주고받는 금액을 고려하는 것은 자연스러운 행동이라고 보는 시선도 있었다. 이들은 “원래 축의금 자체가 품앗이와 같은 개념이다”, “주는 만큼 받고 받는 만큼 주는 게 맞다”고 지적했다.축의금 액수를 둘러싼 갈등은 온라인 커뮤니티에서 꾸준히 등장하고 있다.지난 10월에는 왕복 2시간 거리에서 열린 친구의 결혼식에 참석해 축의금 ‘10만원’을 냈다가 “식대가 인당 11만원이다. 상식적으로 밥값은 넘겨서 줘야 축의금 아니냐”는 핀잔을 들었다는 사연이 전해져 화제가 되기도 했다.맘카페 등 온라인 커뮤니티에는 “남자친구와 함께 결혼식에 가는데 축의금 얼마가 적당하냐”, “남편과 함께 가려고 하는데 10만원만 내도 되느냐”, “축의금 10만원 내고 애인을 데려오는 친구를 이해할 수 있느냐” 등의 고민 글도 잇따르고 있다.이 같은 논란의 배경에는 갈수록 높아지는 결혼식 비용도 자리하고 있다.한국소비자원 가격정보종합포털 ‘참가격’에 따르면 지난 8월 기준 서울 지역 예식장의 1인당 식대 중간값은 8만원이다. 지난해 같은 달 7만 7000원보다 3000원 오른 가격이다. 반면 전국 예식장 식대 중간값은 6만원으로 전년과 같아 수도권의 결혼 비용 상승세가 두드러졌다.식대가 오르면서 결혼식 참석 여부에 따른 축의금 액수를 두고 고민하는 사람도 늘어나는 분위기다. 통상적으로 직장 동료나 지인에게는 5만~10만원, 가까운 사이에는 10만원 이상을 축의금으로 내는 경우가 많다. 직접 참석하지 않고 봉투만 전달할 경우에는 5만원, 식사까지 하는 경우에는 10만원을 내는 식으로 기준을 나누기도 한다.지난 5월 NH농협은행이 축의금 송금 533만건을 분석해 내놓은 보고서에 따르면 2025년 평균 축의금은 11만 7000원이었다. 2023년(11만원), 2024년(11만 4000원)에 이어 해마다 올랐다. 5만원을 보낸 비중은 2023년 46.5%에서 지난해 42.3%로 줄었고 10만원은 36.1%에서 39.7%로 늘었다.김민지 기자