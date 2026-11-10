‘아동학대’ 난리 난 민속촌 귀신들…이지혜 “트라우마?” 딸 오열에 남긴 말 [이슈픽]

방송인 이지혜가 직접 두 딸을 데리고 민속촌을 방문한 후기를 전했다. 유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’

유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’

한국민속촌서 귀신으로 활동하는 배우들. 구교현 인스타그램

최근 한국민속촌에서 귀신 분장을 한 캐릭터들이 아이들을 겁주며 ‘편식이나 떼쓰기 등을 하지 않겠다’ 등의 약속을 받아내는 이른바 ‘귀신 참교육’이 인기를 끌고 있는 가운데 해당 프로그램을 두고 아동학대 논란이 불거졌다. 지방자치단체가 현장 점검에 나서기로 한 가운데 방송인 이지혜가 직접 두 딸을 데리고 민속촌을 방문한 후기를 전했다.지난 9일 유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’에는 ‘이지혜 딸 버릇 고치러 간 한국민속촌에서 오열한 이유는?’이라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 한국민속촌을 찾은 이지혜는 “요즘 온라인에서 정말 화제다. ‘어둠의 오은영’을 들어봤느냐. 교육이 한 번에 된다고 해서 꼭 와보고 싶었다”고 말했다. 이어 “훈육을 이렇게 하면 된다, 안 된다로 찬반 논란이 있더라”며 “저는 굳이 트라우마까지 (생길 것 같진 않다)”라고 말했다.민속촌을 둘러보던 이지혜는 귀신 분장을 한 배우가 아이들을 훈육하는 모습을 목격했다. 이를 지켜보던 두 딸 역시 긴장한 기색을 감추지 못했다.이후 ‘어둠의 오은영’으로 불리는 귀신 어둑시니가 등장하자 이지혜는 둘째 딸 엘리의 손을 잡고 앞으로 나섰다. 그는 “우리 아이들은 말을 잘 듣는다”면서도 “씻는 것을 좋아하지 않고 목욕을 안 하려고 한다”고 고민을 털어놨다.이에 어둑시니는 “우리 귀신들은 세균이랑 친구다. 몸을 씻지 않거나 머리를 감지 않고, 양치하지 않으면 몸속 세균들이 ‘귀신님, 빨리 여기 잡아가세요’라고 한다. 내가 잡아가겠다”고 겁을 줬다.결국 이지혜의 딸은 “안 가. 싫어. 무서워”라며 울음을 터뜨렸다. 어둑시니가 “앞으로 잘 씻을 거냐”고 묻자 엘리는 하루에 세 번씩 목욕하겠다고 약속했다. 이지혜가 숙제도 하기 싫어한다고 덧붙이자 엘리는 “숙제할 거다”라고 답하며 눈물을 보였다.이지혜는 소셜미디어(SNS)를 통해서도 후기를 남겼다. 그는 “우리 엘리도 참교육받고 숙제를 너무 잘한다. 목욕도 잘한다. 민속촌 파이팅이다”라며 만족감을 표했다.최근 소셜미디어(SNS)에는 경기 용인시 한국민속촌을 찾은 아이들이 귀신 캐릭터와 마주하는 모습이 담긴 영상이 잇따라 올라오면서 화제를 모으고 있다. ‘민속촌 구미호 귀신 4살 참교육’, ‘TV 보며 밥 먹는 아이 민속촌 방문 후기’ 등 제목도 다양하다.영상에서 부모는 아이가 평소 말을 잘 듣지 않는 점 등을 귀신에게 이야기한다. 귀신은 아이에게 “말을 잘 듣지 않으면 잡아가겠다”고 겁을 주거나, 앞으로 부모의 말을 잘 들을 것인지 묻는다. 때로는 아이의 손을 붙잡거나 품에 안아 들기도 한다. 귀신 배우들은 ‘어둠의 오은영’이라는 별명도 얻었다.다만 귀신을 활용한 훈육 방식에 대한 우려도 있다. 어린아이에게 지나친 두려움을 줄 수 있고, 공포를 통해 행동을 바꾸도록 하는 과정에서 정서적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 지적이다.이와 관련해 어둑시니 캐릭터로 활동 중인 배우 구교현씨는 지난달 27일 CBS 라디오 ‘박재홍의 한판승부’에 출연해 “극도로 무서워하거나 두려워하는 아이들 같은 경우에는 즉시 톤을 낮추어서 재미있는 도깨비나 아니면 익살스러운 재주꾼으로 마음을 풀어주고 있다”고 밝힌 바 있으나, 현재 용인시에 국민신문고 등을 통해 접수된 관련 민원은 총 9건에 달한다. 경찰에도 아동학대 조사 의뢰 1건이 들어왔으며, 국가인권위원회에도 관련 진정이 접수된 것으로 전해졌다.시는 이달 중 아동 전문가, 경찰과 함께 민속촌을 방문해 ‘귀신 참교육’의 운영 실태를 살펴볼 예정이다.다만 시는 현재 단계에서 해당 프로그램을 아동학대로 단정하기는 어렵다는 입장이다.한국민속촌 측은 부모가 자발적으로 신청하는 프로그램이며, 아이가 심하게 무서워하거나 힘들어하면 즉시 체험을 중단하는 등 자체 운영 지침을 마련해 시행하고 있다고 설명했다.또 오는 15일 야간개장 종료와 함께 프로그램을 마무리하고, 제기된 의견을 반영해 내년 운영 방식을 보완할 방침이다.김민지 기자