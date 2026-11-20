‘AI 부정행위’ 세무사 시험, 금속탐지기 두고도 안 썼다…공단 “대응 미흡 인정” 사과

세무사 시험에서 인공지능(AI)을 이용해 부정행위를 저지른 수석 합격자 한모씨가 17일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하며 고개를 숙이고 있다. 2026.11.17 연합뉴스

세무사 시험에서 인공지능(AI)을 이용해 부정행위를 저지른 수석 합격자 한모씨가 17일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 2026.11.17 연합뉴스

올해 시행된 제63회 세무사 1차 시험에서 인공지능(AI)을 활용한 부정행위를 막기 위한 금속탐지기가 모든 시험장에 비치됐으나 실제 사용은 이뤄지지 않은 것으로 나타났다. 한국산업인력공단은 첨단기기 부정행위에 대한 현장 대응이 미흡했다고 인정하고 사과했다.20일 공단에 따르면 지난 4월 25일 시행된 제63회 세무사 제1차 시험에서 모든 시험장에 금속탐지기가 1개 이상 비치됐지만 실제 사용된 경우는 없었다.공단은 “당시 금속탐지기는 전자·통신기기 소지 등 부정행위가 의심되는 경우 사용하도록 운영했다”며 “현장에서 해당 의심 상황이 발견되지 않아 사용하지 않았던 것”이라고 설명했다.앞서 제63회 세무사 시험 수석합격자 한모(34)씨는 올해 4월과 7월 치러진 1·2차 시험에서 AI와 초소형 전자기기 등을 활용해 부정행위를 저질렀다고 인정하고 지난 15일 경찰에 자수했다.이후 제1차 시험 감독위원 근무요령에 스마트안경 식별 방법과 금속탐지기 사용 절차가 포함되지 않았다는 사실이 보도되면서 사전 대응이 부실했다는 지적이 나왔다.이와 관련해 공단은 시험 전부터 첨단기기를 이용한 부정행위 가능성을 인지하고 관련 안내를 실시했다고 밝혔다.공단은 지난 4월 17일 전국 소속기관에 전자·통신기기 관리 방안을 전달한 데 이어 20일 화상회의를 통해 금속탐지기 지참을 강조했다. 시험 전날인 4월 24일에는 시행 담당자 단체대화방에 스마트안경과 소형카메라를 이용한 부정행위에 유의하고, 의심 상황이 생기면 금속탐지기를 사용하라고 추가 안내했다.그러나 이 같은 사전 조치에도 실제 시험 현장에서 첨단기기를 식별하고 점검하기 위한 구체적인 절차는 충분히 마련되지 않았다는 것이 공단의 설명이다.공단은 “포괄적인 관리와 안내만으로는 첨단 기기를 이용한 부정행위에 충분히 대응하는 데 한계가 있었다”며 “기기별 식별 방법과 구체적인 점검 절차를 더욱 보완할 필요가 있었다”고 인정했다.이후 공단은 5월 14일 전자·통신기기 관리 방안을 보완했으며, 제2차 시험에서는 스마트안경 확인 절차와 주요 기종 등을 담은 감독위원 교육자료를 배부했다고 밝혔다.공단은 오는 21일 시행되는 제28회 경비지도사 시험부터 시험실 감독위원을 1명에서 2명으로 늘리고, 시험장별 별도 점검인력 1~2명을 운영할 방침이다. 또한 휴대전화를 수거해 별도로 보관하고 금속탐지기 순회점검과 무작위 전화 확인을 실시할 방침이다.공단은 “이번 세무사 시험에서 첨단 전자·통신기기를 이용한 부정행위를 방지하기 위한 현장 대응에 미흡한 점이 있었음을 무겁게 받아들인다”며 “수험자와 국민 여러분께 사과드린다”고 했다.김민지 기자