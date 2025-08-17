캄보디아 쓰레기통서 한국인 시신 발견…“온몸 고문 흔적”

지난 3일 SBS ‘그것이 알고 싶다’가 방송한 ‘범죄도시는 있다 2 - 캄보디아 웬치의 내부자들’ 편. 2025.5.3 SBS 방송화면

캄보디아의 한 범죄단지 쓰레기통에서 한국인 남성의 시신이 발견됐다.14일 한국경제와 외교부에 따르면 지난 6일 캄보디아 캄폿주 보코산 지역의 범죄단지에서 한국인 남성 박모씨가 숨진 채 발견돼 현지 경찰이 수사에 나섰다.현지 경찰은 중국계 갱단이 운영하는 범죄단지 내 대형 쓰레기통 안에서 이불과 검은색 봉지에 싸인 최소 2구의 시신을 수습했는데 이 중 1구가 한국인 박씨로 확인됐다.발견 당시 박씨의 얼굴은 심하게 부어 있었으며, 온몸에 검붉은 피멍과 핏자국 등 구타 및 고문 흔적이 있었던 것으로 알려졌다.박씨가 숨진 채 발견된 곳은 ‘웬치’라 불리는 대규모 범죄단지로, 수백명이 합숙하며 로맨스 스캠(연애 빙자 사기) 등 각종 온라인 피싱의 본거지다. 중국계 갱단에 붙잡혀 이곳에 감금돼 있던 박씨는 금전 문제가 발단이 돼 살해된 것으로 전해졌다.캄보디아에서는 삼합회 등 중국계 갱단과 산하 조직이 운영하는 50여개의 범죄단지가 기승을 부리고 있다. 범죄조직 수뇌부는 조직원의 탈출 시도나 실적 달성을 감시하는 과정에서 가혹행위는 물론 살인도 주저하지 않는 것으로 악명 높다.조직원들 가운데는 고수익 일자리가 있다는 꾐에 넘어가 현지로 갔다가 감금·폭행에 시달리며 강제로 범행에 동원되는 한국인도 다수인 것으로 전해진다.지난 2월 현지 한국인 조직원의 취업사기에 속아 캄보디아로 향한 A씨 역시 웬치로 팔려 가 감금·폭행에 시달리다 겨우 탈출했다.A씨와 SBS ‘그것이 알고 싶다’에 따르면 한국인 조직원들은 다른 한국인을 캄보디아로 유인해 납치한 뒤 다른 범죄단지에 팔아넘기거나, 보이스피싱 범죄에 동원하고 있다.감금된 한국인들은 폭행과 고문 속에 현재까지도 하루 17시간 노예노동에 시달리는 것으로 전해진다. 조직원들은 현지 경찰 및 대사관과의 유착을 주장하며 협박하기도 한 것으로 알려졌다.이후 외교부-주캄보디아대사관-경찰청은 합동대책회의를 열고 대응방안 및 예방대책을 논의했지만, 주캄보디아 대사관 경찰 인력 1명 추가 파견과 캄보디아 입국자에 대한 해외안전 로밍문자 발송 외에 이렇다 할 대책은 내놓지 못했다.주캄보디아대사관 역시 현지 수사 등 사법 권한이 없다는 이유로, 감금 피해자들에게 현지 경찰에 ‘직접’ 신고하라고 안내 중인 것으로 전해졌다.권윤희 기자