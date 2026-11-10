젠슨 황, 1년 전 ‘성추문 해결사’ 고용…내연녀와 父 사진 찍어준 딸은 알았을까

엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황(黃仁勳)이 2025년 5월 22일 저녁 식사를 하고 나오는 모습. 뒤따라오는 여성은 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 중국 여성 간첩 앨리스 황(黃樂)으로 추정된다. 황 CEO는 8일 직원들에게 보낸 이메일을 통해 앨리스 황과의 혼외 관계를 인정했다. 대만 나우뉴스 캡처

미국의 홍보 전문회사 ‘헬러’의 창업자이자 최고경영자(CEO) 리사 헬러. 헬러 홈페이지 캡처

2025년 5월 대만 타이베이의 한 식당에서 중국 스파이 앨리스 황이 젠슨 황(오른쪽) 엔비디아 CED의 어깨를 두른 채 이야기를 건네고 있다. 대만 연합보 보도 캡처

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 싱가포르 메가스피드 임원 앨리스 황이 지난해 5월 대만 타이베이 식당에서 업무 만찬을 가졌다. TVBS 캡처

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 싱가포르 메가스피드 임원 앨리스 황이 지난해 5월 대만 타이베이 식당에서 업무 만찬을 가진 가운데 젠슨 황의 딸 매디슨 황 엔비디아 수석이사가 두 사람의 사진을 찍어 주고 있다. TVBS 캡처

엔비디어 최고경영자(CEO) 젠슨 황이 중국 간첩으로 의심받는 앨리스 황(중국명 황러)과의 내연 관계를 인정한 가운데 1년 전 성추문 위기관리 전문 회사에 자문을 맡겼다는 보도가 나왔다.9일(현지시간) 미국 IT 전문 매체 와이어드 등에 따르면 젠슨 황은 2025년 10월부터 ‘헬러’라는 홍보 전문 회사와 업무 계약을 맺었다.2023년 뉴욕매거진 인물 기사에 따르면 ‘헬러’의 창업자 리사 헬러는 성 비위 의혹이나 사생활 논란에 휘말린 권력층 남성들의 ‘해결사’로 이름을 날렸다.리사 헬러에게 자문을 구한 과거 고객 중에는 앤서니 위너 전 하원의원(민주당), 유명 셰프 마리오 바탈리, 작가 제프리 투빈 등이 있다.위너 전 의원은 2011년 5월 트위터로 음란 사진을 보낸 일이 드러나 6월 의원직에서 물러났다. 헬러가 2010년 회사를 세운 뒤 처음 맡은 대형 사건이었다.셰프 바탈리는 여성 4명이 성추행 피해를 폭로해 사업에서 손을 떼고 출연하던 방송 프로그램을 하차했다. 당시 ‘헬러’는 바탈리의 대변인 역할을 맡아 사과 성명을 언론에 전달했다.매거진 뉴요커의 전속 필자이자 CNN의 법률 자문가였던 투빈은 2020년 10월 업무용 줌 화상회의 도중 벌인 음란행위로 뉴요커에서 해고됐고, CNN에서는 휴직 후 복귀했다. 당시 투빈은 ‘헬러’에 자문을 구한 것으로 전해졌다.젠슨 황과 ‘헬러’의 계약을 아는 소식통들에 따르면 ‘헬러’의 컨설턴트들은 처음엔 가족 자선사업 등 젠슨 황의 개인 업무로 고용된 것으로 여겨졌다. 소식통들은 헬러가 젠슨 황은 물론 딸 매디슨과 자주 연락했다고 전했다.매디슨은 엔비디아 제품마케팅을 담당하는 수석이사로, 젠슨 황 방한 당시 지근거리에서 아버지를 보좌하고 각종 면담과 방송 출연 등을 조율한 주역으로 널리 알려졌다.다만 ‘헬러’가 초기에 젠슨 황 일가를 위해 맡은 업무 중에 젠슨 황의 외도 문제가 포함됐는지는 확인되지 않았다. ‘헬러’는 사생활 논란과 무관한 기업 홍보 업무도 맡는 것으로 알려져 있다.젠슨 황과 앨리스 황이 엔비디아 칩의 대중 우회 수출에 관여했다는 의혹을 최초 보도한 매체 중 하나인 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 젠슨 황은 2024년부터 앨리스 황과 공개 석상에 함께 나타나기 시작했다.앨리스 황은 엔비디아의 인공지능(AI) 반도체를 구매하는 싱가포르 기반 데이터센터 업체 메가스피드에서 임원으로 일했던 인물이다. 미 정보당국은 이 회사가 엔비디아의 첨단 반도체를 중국에 불법 반입하는 데 관여했을 가능성이 있다고 보고 주시해 왔다.메가스피드는 2023년 중국의 한 게임·클라우드 컴퓨팅 기업에서 분사하는 형식으로 설립됐다. 미국 정부가 엔비디아 칩을 포함한 첨단 반도체의 대중 수출을 제한한 지 몇 달 뒤였다. 메가스피드의 자회사 한 곳이 엔비디아 칩의 주요 구매자가 됐다.NYT가 2025년 10월 초 젠슨 황과 메가스피드 간의 거래, 앨리스 황과의 관계, 그리고 미국 상무부의 조사 등의 내용을 처음 보도했을 때 젠슨 황이 크게 언짢아했다고 소식통들은 전했다.이들에 따르면 그달 말 무렵 엔비디아 내부 홍보팀은 젠슨 황에 관한 언론 문의라면 사적인 것이든 업무상이든 모두 ‘헬러’를 통해 하라는 지시를 받았다.‘헬러’ 측은 와이어드의 문의에 엔비디아에 확인하라고 답했고, 엔비디아는 확인에 응하지 않았다.공교롭게도 ‘헬러’와 업무 소통을 주로 맡았던 딸 매디슨 황은 앨리스 황 문제가 불거지기 전 아버지와 앨리스 황의 공개석상 만남에 함께하기도 했다.2025년 5월 22일 대만 타이베이 사찰요리 전문 식당에서 젠슨 황은 앨리스 황을 포함해 여러 사업 관계자들을 초대해 공개적으로 저녁 식사 자리를 가졌다.당시 딸 매디슨도 남자친구 니코 카프레즈와 함께 저녁 자리에 참석했다.앨리스 황이 젠슨 황과 기념사진을 찍고 자리를 뜨려 할 때 매디슨은 남자친구의 휴대전화를 가져와 아버지와 앨리스 황의 사진을 추가로 찍어줬다.촬영을 마친 젠슨 황과 앨리스 황은 서로 볼에 입을 맞췄고, 저녁 식사가 끝난 뒤 같은 차를 타고 떠났다.젠슨 황의 외도와 앨리스 황의 중국 간첩설에 지대한 관심을 보이고 있는 대만 언론들은 딸 매디슨이 아버지의 외도 사실을 언제 알았는지 그 시점에도 주목하고 있다.매디슨은 지난 8일 한국에 도착해 9~10일 서울 코엑스에서 열리는 ‘엔비디아 AI 데이 서울 2026’에 참석할 예정이었으나 앨리스 황의 중국 간첩 의혹이 터지면서 방한을 전격 취소했다. 취소 사유는 가족 관련 문제로 전해졌으며 구체적인 내용은 공개되지 않았다.신진호 기자