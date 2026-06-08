[서울데이터랩]코스피 시총상위주 장중 약세…NAVER만 10%대 급등

8일 오후 12시 20분 기준 코스피 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 약세 흐름을 보이고 있다. 반도체, 자동차, 금융, 산업재 전반에 걸쳐 매도세가 확산한 가운데 NAVER(035420)만 두드러진 강세를 나타내며 대조적인 흐름을 연출하고 있다.시가총액 1위 삼성전자(005930)는 30만9000원으로 전일 대비 2만원(6.08%) 내렸고, 거래량은 2305만8882주를 기록했다. SK하이닉스(000660)는 201만4000원으로 5만6000원(2.71%) 하락했으며 거래량은 413만8419주다. 삼성전자우(005935)도 20만500원으로 1만500원(4.98%) 밀리며 반도체 대형주 전반이 약세권에 머물렀다.자동차주도 부진하다. 현대차(005380)는 65만5000원으로 4만5000원(6.43%) 하락했고, 기아(000270)는 15만2800원으로 8300원(5.15%) 내렸다. 현대모비스(012330)는 62만8000원으로 6만9000원(9.90%) 급락하며 낙폭이 두드러졌다. 완성차와 부품주가 함께 밀리며 업종 전반의 투자심리가 위축된 모습이다.금융주 역시 약세가 깊다. KB금융(105560)은 15만2700원으로 1만8900원(11.01%) 하락해 주요 시총상위 종목 가운데 가장 큰 낙폭을 보였고, 신한지주(055550)는 9만7700원으로 9800원(9.12%) 내렸다. 외국인 비율이 각각 76.01%, 61.67%로 높은 종목들이지만 장중 매도 압력을 피하지 못했다.그 밖에 삼성물산(028260)은 42만500원으로 4만원(8.69%) 하락했고, 삼성생명(032830)은 38만1000원으로 3만1500원(7.64%) 내렸다. 삼성바이오로직스(207940)도 124만2000원으로 9만8000원(7.31%) 밀렸으며, 두산에너빌리티(034020)는 8만7700원으로 7900원(8.26%) 하락했다. LG전자(066570)도 27만7000원으로 2만6000원(8.58%) 내리며 약세 흐름에 동참했다.반면 NAVER는 28만3000원으로 2만7500원(10.76%) 상승하며 시총상위주 가운데 유일하게 강한 오름세를 보였다. 거래량은 640만4573주로 활발했고, 시장 전반의 위험회피 심리 속에서도 플랫폼 대형주로 매수세가 집중되는 양상이다.이 시각 시총상위주 흐름은 일부 종목의 개별 강세에도 불구하고 전반적으로 하방 압력이 우세한 장세로 요약된다. 특히 삼성전자, 현대차, KB금융 등 대표 대형주의 낙폭이 확대되면서 지수 부담도 커지는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자