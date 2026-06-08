[마감시황] 코스피, 8.29% 급락한 7484.41 마감…서킷브레이커·매도 사이드카 발동

코스피가 8% 넘게 밀리며 7484.41로 마감했다. 장중 7442.73까지 떨어지며 낙폭을 키웠고, 거래 안정 장치도 잇따라 가동됐다.8일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 8160.59보다 676.18포인트(-8.29%) 내린 7484.41에 장을 마쳤다. 지수는 8048.09에 출발한 뒤 장 초반부터 하락폭을 확대했고, 장중 고가는 시가와 같은 8048.09, 저가는 7442.73으로 집계됐다.이날 유가증권시장에서는 급격한 하락 과정에서 서킷브레이커와 매도 사이드카가 발동됐다. 코스닥시장도 함께 급락하면서 양 시장에서 변동성 완화 장치가 연속적으로 작동했다.수급별로는 개인이 1조 7617억원어치를 순매수했지만 외국인이 3557억원, 기관이 1조 6242억원을 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 프로그램 매매는 차익거래가 3758억원 순매도였으나 비차익거래가 1조 549억원 순매수로 집계되면서 전체적으로 6791억원 순매수를 기록했다.시장 전반의 약세도 두드러졌다. 유가증권시장 상장 종목 가운데 상승 종목은 42개, 보합은 3개에 그쳤고 하락 종목은 876개로 집계됐다. 거래량은 4억 4830만 2000주, 거래대금은 47조 8070억 4500만원이었다.시가총액 상위 종목은 대부분 큰 폭으로 하락했다. 삼성전자(005930)는 29만 5500원으로 10.18% 내렸고, SK하이닉스(000660)는 191만 1000원으로 7.68% 하락했다. 삼성전자우(005935)는 19만 2500원으로 8.77% 하락했으며, SK스퀘어(402340)는 111만 8000원으로 11.13%, 현대차(005380)는 63만 9000원으로 8.71% 밀렸다. 이 밖에 삼성전기(009150)(-5.29%), LG엔솔(373220)(-6.16%), 삼성생명(032830)(-8.97%), 삼성물산(028260)(-11.29%), HD현대중공업(329180)(-6.48%)도 동반 약세를 나타냈다.개별 종목별로는 SK네트웍스가 가격제한폭까지 오른 1만 4170원에 마감했고, 화신(22.76%), 태양금속(17.63%), 미래에셋생명(12.96%), 한창제지(12.50%) 등이 강세를 보였다. 반면 한미약품은 16.40% 급락했고 KEC(-15.33%), 에이엔피(-15.25%), 롯데에너지머티리얼즈(-14.92%), 신영증권(-14.23%)도 낙폭이 컸다.국내 증시 급락의 배경으로는 미국 반도체주 급락이 꼽힌다. 지난 5일(현지시간) 브로드컴이 실적 발표에서 향후 매출 전망을 높이지 않으면서 AI 관련 투자와 수익 창출 속도에 대한 경계심이 커졌고, 미국 반도체주가 8~11%대 하락한 흐름이 국내 반도체와 대형 기술주 전반에 부담으로 이어졌다.시장에서는 AI 관련 투자 확대로 형성된 높은 밸류에이션에 대한 부담이 다시 부각됐다. 미국 S＆P500의 경기조정 주가수익비율(CAPE)이 41.57까지 제시되면서 과열 논란도 이어졌다. 다만 AI 관련 메모리 수요는 여전히 강하고 공급 부족이 단기간에 해소되기 어렵다는 시각도 맞서고 있어 관련 업황을 둘러싼 해석은 엇갈리고 있다.코스피는 최근 5거래일 기준으로도 6월 1일 8788.38에서 2일 8801.49로 소폭 오른 뒤 4일 8639.41, 5일 8160.59, 8일 7484.41로 3거래일 연속 하락하며 낙폭을 빠르게 키웠다. 이날 종가는 최근 5거래일 중 가장 낮은 수준이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자