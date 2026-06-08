[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

8일 장 마감 직후 네이버 금융 검색 상위 종목은 대형 반도체주와 인터넷주, 2차전지 및 개별 재료주를 중심으로 극심한 등락이 나타났다. 검색 비중 1위는 삼성전자(005930)로 19.77%를 차지했으며, 주가는 29만 5500원으로 전일 대비 3만 3500원(-10.18%) 내렸다. 장중 31만 5500원까지 올랐지만 저가는 29만 2500원까지 밀리며 변동성이 크게 확대됐다.검색 2위 SK하이닉스(000660)는 191만 1000원으로 15만 9000원(-7.68%) 하락 마감했다. 시가는 185만 6000원, 고가는 207만 2000원, 저가는 185만 5000원을 기록했다. 반면 검색 3위 NAVER(035420)는 27만 9000원으로 2만 3500원(+9.20%) 오르며 상위 종목 가운데 돋보이는 강세를 보였다.시가총액 상위 대형주 전반은 약세 흐름이 두드러졌다. LG전자(066570)는 26만 8000원으로 3만 5000원(-11.55%) 급락했고, 현대차(005380)는 63만 9000원으로 6만 1000원(-8.71%) 내렸다. 삼성전기(009150)도 166만 4000원으로 9만 3000원(-5.29%) 하락했고, 삼성전자우(005935)는 19만 2500원으로 1만 8500원(-8.77%) 밀렸다. LG이노텍(011070) 역시 109만 5000원으로 6만 5000원(-5.60%) 하락했다.개별 종목 가운데서는 SK네트웍스(001740)가 가장 강한 탄력을 보였다. SK네트웍스는 1만 4170원으로 3270원(+30.00%) 오르며 상한가를 기록했고, 거래량은 5646만 9104주에 달했다. 제주반도체(080220)도 9만 5500원으로 2000원(+2.14%) 상승했고, SK텔레콤(017670)은 10만 6700원으로 300원(+0.28%) 오르며 강보합으로 장을 마쳤다.반면 낙폭이 큰 종목도 속출했다. 피스피스스튜디오(0117P0)는 1만 3730원으로 7770원(-36.14%) 급락해 검색 상위 20개 종목 중 가장 큰 하락률을 기록했다. 삼천당제약(000250)은 23만 9000원으로 5만 3000원(-18.15%) 내렸고, 알테오젠(196170)은 28만 9500원으로 4만 3000원(-12.93%) 하락했다. 에코프로(086520)는 10만 5200원으로 1만 3300원(-11.22%), 한미반도체(042700)는 25만 3500원으로 2만 9500원(-10.42%), 두산에너빌리티(034020)는 8만 5800원으로 9800원(-10.25%) 하락했다.로봇·IT 서비스 관련 종목도 약세를 면치 못했다. 두산로보틱스(454910)는 12만 7200원으로 1만 3100원(-9.34%) 내렸고, LG씨엔에스(064400)는 10만 6500원으로 1만 1000원(-9.36%) 하락했다. 대한광통신(010170)도 1만 6580원으로 1500원(-8.30%) 밀리며 약세로 거래를 마쳤다.이날 검색 상위 흐름은 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주의 급락, NAVER와 SK네트웍스의 강세, 그리고 바이오·2차전지 종목의 급락세가 동시에 나타난 점이 특징으로 요약된다. 투자자 관심은 낙폭이 큰 대형주와 상한가 진입 종목에 집중된 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자