[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

9일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체와 전기전자 대형주를 중심으로 투자자 관심이 집중됐다. 검색 1위는 삼성전자(005930)로 검색 비율 20.35%를 기록했고, 2위는 SK하이닉스(000660)(12.53%), 3위는 NAVER(035420)(8.32%)가 차지했다.주가 흐름은 반도체와 일부 IT 종목의 강세가 두드러졌다. 삼성전자는 30만 9500원으로 전일 대비 1만 4000원 오른 4.74% 상승세를 나타냈고, SK하이닉스는 204만 6000원으로 13만 5000원 올라 7.06% 뛰었다. 삼성전기(009150)는 183만 9000원으로 10.52% 급등하며 검색 상위 종목 가운데 가장 두드러진 상승률을 보였다. 한미반도체(042700)도 6.51%, 삼성에스디에스(018260)는 5.08%, SK텔레콤(017670)은 5.44% 상승했다.반면 플랫폼과 일부 대형 전자주는 약세를 보였다. NAVER는 27만 3000원으로 2.15% 내렸고, LG전자(066570)는 26만 1000원으로 2.61% 하락했다. LG씨엔에스(064400)도 1.88% 밀렸으며 두산로보틱스(454910)는 1.02% 내렸다. 삼성중공업(010140)과 한화오션(042660)도 각각 0.38%, 0.10% 약보합권에 머물렀다.종목별로는 수급 쏠림도 뚜렷했다. 삼성전자는 거래량 207만 4461주, SK하이닉스는 36만 646주를 기록했고, SK네트웍스(001740)는 929만 203주로 상위 종목 중 가장 활발한 거래를 보이며 6.77% 상승했다. 대한광통신(010170)도 201만 539주 거래 속에 12.61% 올라 검색 상위 20개 종목 중 상승률 기준 최고치를 기록했다.시가총액 상위주 가운데서는 자동차주도 상대적으로 견조했다. 현대차(005380)는 65만 8000원으로 2.97% 상승했고, 현대모비스(012330)는 61만 2000원으로 보합을 나타냈다. 에코프로(086520)는 1.14%, 두산에너빌리티(034020)는 3.50%, LG이노텍(011070)은 6.67% 오르며 개장 초반 상승 흐름에 힘을 보탰다.전반적으로 개장 초반 검색 상위 종목군은 반도체와 전기전자 업종으로 매수세와 관심이 몰리는 반면, 인터넷과 일부 경기 민감 대형주에는 차별화된 흐름이 나타나는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자