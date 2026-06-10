[서울데이터랩]코스피, 장 초반 1%대 하락…환율 1525원 출발에 변동성 확대

10일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 8096.93보다 118.78포인트(1.47%) 내린 7978.15를 나타냈다. 지수는 7899.77에 출발한 뒤 장중 7985.51까지 올랐지만 7872.48까지 밀리며 약세 흐름을 이어갔다. 거래량은 3703만 2000주, 거래대금은 3조 6604억 4200만원으로 집계됐다.이날 코스피는 전 거래일보다 197.16포인트(2.43%) 내린 7899.77에 개장했다. 오전 9시 5분 기준으로는 7940.87을 기록해 낙폭을 일부 줄였지만, 최근 며칠간 이어진 급등락 장세 속에 투자심리는 여전히 불안한 모습이다. 원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가 1512.10원보다 12.90원 오른 1525.00원에 출발해 증시 변동성을 키우고 있다.최근 코스피는 짧은 기간 큰 폭의 등락을 반복하고 있다. 6월 5일 5.54% 하락한 데 이어 6월 8일에는 8.29% 급락했고, 6월 9일에는 8.18% 급등하며 8096.93에 마감했다. 5월 15일 처음 8000을 넘어선 이후 상승 흐름을 이어오다 환율 급등과 반도체주 약세가 겹치면서 변동 폭이 한층 커진 상태다.수급별로는 개인이 2366억원, 기관이 619억원 순매수하고 외국인이 3090억원 순매도하고 있다. 프로그램 매매는 차익거래 518억원 매도 우위, 비차익거래 471억원 매수 우위로 전체 47억원 매도 우위다. 상승 종목은 490개, 하락 종목은 362개, 보합은 54개로 집계됐다.시가총액 상위 종목은 대체로 엇갈렸다. 삼성전자(005930)는 31만 4500원으로 2.33%, SK하이닉스(000660)는 217만 9000원으로 1.63% 내렸다. SK스퀘어(402340)(-3.62%), 삼성전자우(005935)(-1.97%), 삼성전기(009150)(-1.37%), 삼성생명(032830)(-5.73%), 삼성물산(028260)(-4.20%)도 약세를 보였다. 반면 현대차(005380)는 0.78%, LG에너지솔루션(373220)은 0.76%, HD현대중공업(329180)은 3.76% 올랐다.개장 초반 강세 종목으로는 SK이터닉스가 가격제한폭까지 오른 4만 4350원을 기록했고, SK오션플랜트는 25.93%, 씨에스윈드는 16.60%, 티엠씨는 15.10%, HD현대에너지솔루션은 14.93% 상승했다. 조선과 풍력, 태양광 등 친환경 에너지 및 설비 관련 종목으로 매수세가 확산하는 흐름이다.반면 일정실업은 16.78% 하락했고 삼성화재는 8.55%, 미래에셋생명은 8.28%, 태영건설우는 6.37%, 삼성생명은 5.73% 내렸다. 보험주와 일부 개별 종목 중심으로 차익실현 매물이 출회되는 모습이다.급격한 조정이 이어지면서 개인 자금 조달 부담도 커지고 있다. 코스피가 크게 흔들린 6월 5일과 8일 이틀 동안 주요 시중은행의 개인 마이너스통장 잔액은 총 6085억원 늘었고, 6월 8일 기준 5대 시중은행 잔액은 42조 9516억원으로 불어났다. 4월 말 39조 7877억원에서 5월 말 41조 5324억원으로 증가한 데 이어 6월 들어 5영업일 만에 1조 4191억원이 더 늘었다는 점도 단기 변동성 장세의 부담을 보여준다.시장에서는 환율 상승과 외국인 매도, 반도체주 약세가 코스피의 상단을 누르는 반면 조선과 에너지 관련 종목군의 강세가 낙폭을 일부 제한하는 것으로 보고 있다. 당분간은 최근 며칠간 이어진 급락과 급등의 후폭풍 속에서 종목별 차별화 장세가 이어질 가능성이 커 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자