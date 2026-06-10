[마감시황] 코스피, 하루 만에 4.52% 급락…7730.82 마감

10일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 366.11포인트(4.52%) 내린 7730.82에 장을 마감했다. 지수는 7899.77에 출발한 뒤 장중 7996.68까지 올랐지만, 이후 낙폭을 키우며 7541.11까지 밀렸다. 거래량은 4억 5750만 4000주, 거래대금은 39조 4060억 2700만 원으로 집계됐다.수급별로는 개인이 4조 8612억 원어치를 순매수했지만 외국인이 2조 7717억 원, 기관이 2조 2673억 원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 4721억 원 매도 우위, 비차익거래 1조 8305억 원 매도 우위로 전체 2조 3026억 원 순매도를 나타냈다.시장 전반의 약세가 두드러졌다. 이날 유가증권시장에서는 상승 종목이 343개에 그친 반면 하락 종목은 550개로 집계됐다. 상한가 2개, 보합 28개, 하한가는 없었다.시가총액 상위 종목 대부분이 약세를 보였다. 삼성전자(005930)는 6.06% 내린 30만 2500원, SK하이닉스(000660)는 7.54% 하락한 204만 8000원에 거래를 마쳤다. 삼성전기(009150)는 8.38%, 삼성생명(032830)은 6.36%, SK스퀘어(402340)는 6.78%, 현대차(005380)는 5.79%, 삼성물산(028260)은 5.01%, 삼성전자우(005935)는 5.90% 각각 내렸다. LG에너지솔루션(373220)도 2.77% 하락했다. 반면 HD현대중공업(329180)은 4.74% 오른 64만 1000원으로 마감하며 대형주 가운데 상대적으로 강세를 나타냈다.지수는 전날 8.18% 급등한 뒤 하루 만에 급락세로 돌아섰다. 최근 5거래일 흐름을 보면 6월 4일 8639.41에서 5일 8160.59, 8일 7484.41로 밀린 뒤 9일 8096.93으로 반등했으나, 이날 다시 7730.82로 내려앉았다. 52주 최고치는 8933.62, 최저치는 2877.07이다.코스닥도 16.18포인트(1.67%) 내린 951.63에 마감하며 동반 약세를 나타냈다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 12.10원 오른 1524.20원에 주간 거래를 마쳤다.개별 종목별로는 SK이터닉스와 티엠씨가 각각 29.87%, 29.74% 오르며 상한가를 기록했다. 후성은 20.12%, 진양화학은 16.47%, SK오션플랜트는 16.16% 상승했다. 반면 일정실업은 29.08% 급락했고 깨끗한나라우는 15.61%, 주성코퍼레이션은 12.72%, 디아이씨는 12.05%, 계양전기우는 11.93% 내렸다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자