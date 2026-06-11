[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 2% 넘게 하락…개인 순매수에도 929.33로 밀려

코스닥이 장 초반 2% 넘게 하락하며 약세 흐름을 이어가고 있다. 전날 1.67% 내린 데 이어 이날도 하락 출발한 뒤 낙폭을 키우면서 단기 변동성이 확대되는 모습이다.11일 오전 9시 15분 기준 한국거래소에 따르면 코스닥은 전날보다 22.30포인트(-2.34%) 내린 929.33을 기록 중이다. 이날 지수는 937.17에 출발한 뒤 장중 고가도 937.17에 그쳤고 한때 921.08까지 밀렸다. 장 초반인 오전 9시 4분에는 927.16포인트(-2.85%) 하락하기도 했다.수급별로는 개인이 486억원을 순매수했고 기관도 3억원의 매수 우위를 보였지만 외국인이 509억원을 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 프로그램 매매는 차익거래 -2억원, 비차익거래 -452억원으로 전체 454억원 순매도를 나타냈다.시장 전반도 약세가 우세했다. 상승 종목은 347개, 상한가 2개에 그친 반면 하락 종목은 1283개에 달했고 보합은 84개였다. 거래량은 6억 8703만주, 거래대금은 8163억 5300만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목들도 대체로 부진했다. 알테오젠(196170)이 3.02% 내린 30만 5500원, 에코프로비엠(247540)이 4.80% 하락한 15만 6600원, 에코프로(086520)가 5.19% 떨어진 10만 400원, 레인보우로보틱스(277810)가 6.69% 내린 55만 8000원, 주성엔지니어링(036930)이 6.23% 하락한 18만 6600원에 거래됐다. 삼천당제약(000250)도 5.03% 밀렸고 HLB(028300)는 2.47% 약세를 보였다. 반면 원익IPS(240810)는 3.68% 오른 12만 1000원으로 시가총액 상위주 가운데 상대적으로 강한 흐름을 나타냈다.개별 종목별로는 극단적인 등락도 나타났다. 상승률 상위에는 CSA 코스믹이 상한가인 304원, 화신정공이 상한가 수준인 5750원에 올랐고 이미지스는 20.84%, 진영은 19.78%, 라이콤은 17.51% 상승했다. 반면 하락률 상위에서는 세미티에스가 18.84% 내린 4415원, 코스모로보틱스가 14.26% 하락한 1만 8820원, 네오이뮨텍이 11.60% 내린 1562원, 큐리옥스바이오시스템즈가 10.26% 하락한 6만 2100원을 기록했다.증시 주변 여건으로는 정부의 시장 제도 정비와 성장산업 자금 공급 계획이 맞물리고 있다. 총 30조원 이상 규모의 국민성장펀드는 반도체, 2차전지, 바이오, 인공지능 등 12개 첨단 산업에 자금을 공급하는 구조로 짜여 있으며 하반기 추가 집행 기대가 형성돼 있다. 동시에 금융당국은 코스닥 시장을 프리미엄, 스탠더드, 관리군으로 나누는 승강형 구조 도입과 대표기업 중심 지수, 연계 상장지수펀드 도입을 추진하고 있다. 올해 7월부터는 상장폐지 시가총액 기준이 200억원으로 올라가고 2026년 1월에는 300억원으로 추가 상향될 예정이며 주가 1000원 미만 종목에 대한 기준도 새로 적용된다.바이오 업종에서는 아델이 정부 과제를 잇달아 확보하며 연내 코스닥 상장을 추진하고 있다. 이 회사는 보건복지부 치매의료기술연구개발사업과 중소벤처기업부 TIPS 딥테크 트랙에 선정돼 3년간 각각 22억원, 15억원의 자금을 확보했으며 이를 바탕으로 항체 치료제 비임상 개발과 뇌전달 플랫폼 고도화를 진행하고 있다.최근 코스닥은 6월 5일 1002.44에서 6월 8일 911.39로 급락한 뒤 6월 9일 967.81로 급반등했지만 6월 10일 951.63으로 다시 밀린 데 이어 이날도 930선 아래로 후퇴하며 방향성을 다시 시험받고 있다. [서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자