[서울데이터랩]코스피, 8717.52로 강세…반도체주 오름세에 외국인 매수 유입

코스피가 장 초반 8700을 웃돌며 강세 흐름을 이어가고 있다.16일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 8545.98보다 171.54포인트(2.01%) 오른 8717.52를 나타냈다. 지수는 8696.55에 출발한 뒤 8747.48까지 오르며 상승폭을 키웠고, 장중 저가는 8675.65였다.간밤 미국과 이란이 종전 양해각서를 체결했다는 소식과 함께 뉴욕 증시가 일제히 오른 점이 위험자산 선호를 자극한 것으로 풀이된다. 다우존스30 산업평균지수는 0.92% 올라 사상 최고치를 경신했고, S＆P500지수는 1.66%, 나스닥종합지수는 3.07% 상승했다. 국제 유가도 브렌트유 8월물이 배럴당 83.20달러, WTI 7월물이 배럴당 80.75달러로 각각 4%대 하락세를 보이며 물가 부담 완화 기대를 키웠다.수급은 외국인이 지수 상승을 주도하는 모습이다. 외국인은 2510억원, 개인은 359억원을 각각 순매수했고 기관은 2947억원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 151억원 매도 우위, 비차익거래 528억원 매수 우위로 전체 377억원 순매수를 기록했다.시가총액 상위 종목에서는 반도체주 강세가 두드러졌다. 삼성전자(005930)는 1.63% 오른 34만 2500원, SK하이닉스(000660)는 3.93% 오른 237만 8000원에 거래됐다. 삼성전자우(005935)는 2.31%, SK스퀘어(402340)는 1.77%, 삼성생명(032830)은 0.83%, 삼성전기(009150)는 0.65% 상승했다. 반면 현대차(005380)는 0.77%, LG에너지솔루션(373220)은 0.71%, HD현대중공업(329180)은 2.10% 하락했다.시장 전반에서는 상승 종목이 하락 종목을 웃돌았다. 유가증권시장에서 오른 종목은 446개, 내린 종목은 380개였고 보합은 76개였다. 거래량은 5억 6305만주, 거래대금은 3조 9272억 8000만원으로 집계됐다.개별 종목별로는 화신이 가격제한폭까지 오른 1만 4010원을 기록했고 삼화전자 20.87%, 퍼스텍 20.50%, 성문전자 16.98%, LIG디펜스앤에어로스페이스 16.09%로 급등했다. 반면 효성화학은 7.27% 내렸고 태영건설우 6.63%, SGC에너지 6.57%, 삼아알미늄 5.40%, 후성 5.36%로 약세를 보였다.최근 코스피는 10일 7730.82까지 밀린 뒤 11일 7763.95, 12일 8123.62, 15일 8545.98로 빠르게 반등했고 이날도 상승 흐름을 이어가고 있다. 다만 지수는 52주 최고치 8933.62에는 아직 못 미치고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자