[서울데이터랩]6월 16일 암호화폐 시총 상위종목 동향

16일 오후 1시 기준 암호화폐 시가총액 상위 종목 가운데 비트코인이 1위 자리를 유지했다. 비트코인 시가총액은 2005조 5923억원, 현재가는 1억 6만원으로 집계됐다. 24시간 거래량은 47조 5629억원이며, 1시간 기준 0.66%, 24시간 기준 0.34%, 최근 1주일 기준 5.18% 상승했다.시가총액 2위 이더리움은 324조 9264억원, 현재가는 269만 2371원으로 나타났다. 24시간 거래량은 27조 1898억원이었고, 24시간 등락률은 3.37%, 최근 1주일 상승률은 6.55%를 기록했다. 3위 테더는 시가총액 282조 2033억원, 24시간 거래량 116조 3425억원으로 상위권에서 가장 활발한 거래를 보였지만 가격 변동은 24시간 기준 -0.0015%로 제한적이었다.4위 비앤비의 시가총액은 125조 4225억원, 5위 리플은 115조 1765억원으로 집계됐다. 리플은 24시간 3.20%, 최근 1주일 6.30% 상승하며 상대적으로 강한 흐름을 보였다. 6위 유에스디코인은 시가총액 113조 5694억원으로 안정적인 가격 흐름을 이어갔다.주요 알트코인 가운데서는 솔라나와 하이퍼리퀴드의 상승세가 눈에 띄었다. 솔라나는 시가총액 64조 6470억원, 현재가 11만 1471원으로 24시간 3.34%, 최근 1주일 11.74% 올랐다. 하이퍼리퀴드는 시가총액 26조 6407억원, 현재가 10만 5119원으로 24시간 6.49%, 최근 1주일 12.98% 상승했다.반면 트론은 24시간 -1.14%, 최근 1주일 -2.47%를 기록했고, 도지코인도 24시간 -1.73%로 약세를 나타냈다. 에이다는 24시간 -2.39%, 톤코인은 -4.09%를 기록하며 상위권 종목 내에서 부진한 흐름을 보였다.중위권에서는 지캐시와 스텔라루멘의 오름폭이 두드러졌다. 지캐시는 24시간 8.29%, 최근 1주일 18.28% 상승했고, 스텔라루멘은 24시간 12.46%, 최근 1주일 8.27% 올랐다. 모네로도 최근 1주일 10.35% 상승하며 강세를 이어갔다.전체적으로 이날 암호화폐 시가총액 상위 종목은 비트코인과 이더리움을 중심으로 완만한 상승 흐름을 이어가는 가운데, 일부 알트코인의 단기 급등세가 두드러지는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자