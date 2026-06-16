[서울데이터랩]비트코인 거래대금 47조원 돌파…알트코인도 동반 강세

16일 오후 1시 30분 기준 암호화폐 시장은 대장주 비트코인을 중심으로 거래가 집중되는 가운데 주요 알트코인들이 전반적으로 강세를 보였다. 24시간 거래량 상위 종목들을 보면 비트코인이 거래대금과 시가총액 모두에서 압도적인 존재감을 유지했고, 이더리움과 리플, 솔라나 등 대형 알트코인도 나란히 상승 흐름을 나타냈다.비트코인은 현재 6만 6100.03달러에 거래되며 24시간 기준 0.62%, 최근 1주일 기준 5.11% 상승했다. 24시간 거래량은 313억 5044만 달러, 원화 기준 47조 4887억 원에 달해 시장의 중심축 역할을 이어갔다. 시가총액은 1조 3248억 달러, 원화 기준 2006조 8721억 원으로 집계됐다.이더리움은 1776.83달러로 24시간 3.38% 올랐고, 1주일 상승률도 6.38%를 기록했다. 거래량은 178억 9111만 달러로 비트코인 다음으로 많았다. 리플은 1.2276달러로 24시간 3.54% 상승했고, 솔라나는 73.74달러로 3.66% 오르며 주요 종목 가운데 상대적으로 강한 탄력을 보였다. 특히 솔라나의 주간 상승률은 11.52%로 대형 코인 중 두드러졌다.시총 상위권 가운데서는 하이퍼리퀴드의 흐름도 눈에 띄었다. 하이퍼리퀴드는 69.64달러로 24시간 6.05%, 최근 1주일 13.82% 상승했다. 월드코인은 24시간 1.25% 상승에 그쳤지만 최근 1주일 기준 23.36% 올라 중기 상승 탄력이 강했다. 지캐시는 24시간 8.68%, 스텔라루멘은 12.61% 급등하며 이날 거래량 상위 종목 중 가장 강한 상승 흐름을 보인 축에 속했다.개별 종목별로는 지토의 급등세가 가장 두드러졌다. 지토는 0.7445달러로 24시간 27.52% 급등했고, 최근 1주일 기준으로도 22.79% 상승했다. 유니스왑 역시 24시간 10.82%, 1주일 14.65% 오르며 강세를 나타냈다. 니어프로토콜은 24시간 2.47%, 최근 1주일 16.85% 상승했고, 비트텐서는 하루 기준 5.36% 하락했지만 주간 기준으로는 23.35% 상승해 단기 변동성이 큰 모습이었다.반면 모든 종목이 상승한 것은 아니다. 비앤비는 614.16달러로 24시간 0.45% 하락했고, 도지코인은 1.62%, 에이다는 2.22%, 트론은 1.02%, 수이는 1.34% 각각 내렸다. 특히 트론은 최근 1주일 기준으로도 2.39% 하락해 상위 거래 종목 중 드물게 주간 약세를 기록했다. 이는 최근 상승 종목 중심의 순환매가 이어지는 가운데 일부 종목에서는 차익실현 매물이 출회된 결과로 풀이된다.종합하면 이날 암호화폐 시장은 비트코인의 안정적 상승을 바탕으로 대형 알트코인과 중소형 테마 코인까지 매수세가 확산되는 모습이다. 다만 같은 거래량 상위권 안에서도 상승 폭 차이가 크게 벌어지고 있어, 단기 급등 종목에 대해서는 변동성 관리가 더욱 중요해졌다는 평가가 나온다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자