[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

17일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목 흐름을 보면 시가총액 상위 대형주와 업종 대표주가 대체로 약세를 보이는 가운데 일부 방산·조선·중소형 종목으로 매수세가 쏠리는 모습이다.검색 비율 1위는 삼성전자(005930)로 17.16%를 기록했다. 삼성전자는 33만 2500원으로 전일 대비 1만 500원 내린 -3.06%를 나타냈고, 거래량은 96만 6847주였다. 시가는 33만 2000원, 장중 고가는 33만 4000원, 저가는 33만 2000원이다. 검색 비율 2위 SK하이닉스(000660)는 236만 3000원으로 1만 9000원 하락한 -0.80%, 거래량은 20만 509주를 기록했다.반도체와 전기전자 관련 검색 상위 종목들도 혼조세다. 삼성전기(009150)는 199만 8000원으로 -2.44%, LG전자(066570)는 22만 6000원으로 -3.42%, NAVER(035420)는 23만 6500원으로 -2.27%, 삼성SDI(006400)는 54만 4000원으로 -0.91%, 한미반도체(042700)는 32만 7500원으로 -0.30%를 나타냈다. 반면 LG이노텍(011070)은 124만 2000원으로 0.49% 상승했고 원익IPS(240810)는 16만 8200원으로 7.75% 오르며 상대적으로 강한 흐름을 보였다.자동차와 산업재에서는 현대차(005380)가 62만 6000원으로 -2.19%, 현대건설(000720)이 14만 7500원으로 -0.20%, 대우건설(047040)이 2만 6400원으로 -3.83%를 기록했다. DL이앤씨(375500)는 9만 1600원으로 2.46% 상승했고 삼성E＆A(028050)도 5만 8000원으로 2.29% 올랐다.조선·방산주는 강세가 두드러졌다. 한화오션(042660)은 13만 4300원으로 3.95% 상승했고 한화에어로스페이스(012450)는 123만 6000원으로 4.48% 올랐다. SK스퀘어(402340)는 157만 7000원으로 5.06% 상승하며 검색 상위 종목 가운데 높은 상승률을 기록했다. 두산에너빌리티(034020)도 10만 3800원으로 0.48% 상승세를 유지했다.개별 종목 중에서는 화신(010690)의 상승폭이 가장 컸다. 화신은 1만 6570원으로 전일 대비 2560원 오른 18.27%를 기록했다. 시가는 1만 6340원, 장중 고가는 1만 6720원, 저가는 1만 6310원이며 거래량은 42만 5995주다.전반적으로 개장 초반 검색 상위 종목은 대형 기술주 약세와 방산·조선·일부 중소형주 강세가 엇갈리는 장세로 요약된다. 투자자들의 관심도는 삼성전자와 SK하이닉스 등 대표 반도체주에 집중됐지만 주가 흐름만 놓고 보면 화신, 원익IPS, SK스퀘어, 한화에어로스페이스 등이 상대적으로 강한 탄력을 보였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자