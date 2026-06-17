[서울데이터랩]코스피 시총 상위주 혼조…한화오션 7%대 강세, 삼성전자 약세

17일 오후 12시 30분 기준 코스피 시가총액 상위 종목들은 업종별로 희비가 엇갈리는 혼조세를 나타내고 있다. 반도체와 2차전지, 금융, 자동차 대형주가 방향성을 달리하는 가운데 조선·방산 관련 종목의 상대적 강세가 두드러지는 모습이다.시가총액 1위 삼성전자(005930)는 33만 6250원으로 전일 대비 6750원(-1.97%) 하락했다. 거래량은 874만 8493주를 기록했다. 반면 SK하이닉스(000660)는 240만 9000원으로 2만 7000원(+1.13%) 오르며 반도체 대형주 가운데 차별화 흐름을 보였다. SK스퀘어(402340)도 156만 9000원으로 6만 8000원(+4.53%) 상승하며 강세를 나타냈다. 삼성전자우(005935)는 21만 9000원으로 5000원(-2.23%) 내렸다.조선·방산주는 장중 상승 폭이 상대적으로 컸다. 한화오션(042660)은 13만 8600원으로 9400원(+7.28%) 급등했고, 한화에어로스페이스(012450)는 126만 원으로 7만 7000원(+6.51%) 뛰었다. HD현대중공업(329180)도 72만 4000원으로 2만 6000원(+3.72%) 상승했다. 업종 전반에 대한 투자 심리 개선이 시가총액 상위주 흐름에도 반영되는 양상이다.2차전지와 바이오주는 제한적인 등락을 보였다. LG에너지솔루션(373220)은 41만 7000원으로 6500원(+1.58%) 상승했고, 삼성SDI(006400)는 55만 원으로 1000원(+0.18%) 오르며 강보합권에 머물렀다. 삼성바이오로직스(207940)는 134만 2000원으로 9000원(+0.68%) 상승했다.자동차와 금융주는 대체로 약세다. 현대차(005380)는 62만 원으로 2만 원(-3.12%) 하락했고, 기아(000270)는 16만 7400원으로 2800원(-1.65%) 내렸다. 현대모비스(012330)도 63만 8000원으로 2만 2000원(-3.33%) 밀렸다. 금융주 가운데 KB금융(105560)은 16만 6800원으로 5200원(-3.02%), 신한지주(055550)는 10만 3800원으로 2900원(-2.72%) 하락했다. 다만 삼성생명(032830)은 43만 5500원으로 4500원(+1.04%) 상승했다.이 밖에 삼성물산(028260)은 47만 6500원으로 2만 500원(-4.12%) 하락해 낙폭이 두드러졌고, 삼성전기(009150)는 201만 3000원으로 3만 5000원(-1.71%) 내렸다. 두산에너빌리티(034020)는 10만 4200원으로 900원(+0.87%), SK(034730)는 68만 3000원으로 1만 원(+1.49%) 상승했다. 장중 코스피 시총 상위 종목군은 실적 기대가 반영된 조선·방산주와 일부 반도체주의 강세, 전기전자와 자동차·금융 대형주의 약세가 맞물리며 종목별 차별화 장세를 이어가는 분위기다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자