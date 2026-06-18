[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選
18일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체와 전력·인프라 관련 종목으로 매수세가 유입되는 모습이다. 검색 1위 삼성전자(005930)는 34만 8500원으로 전일 대비 2000원(0.58%) 올랐고, SK하이닉스(000660)는 259만 7000원으로 7만 6000원(3.01%) 상승하며 시가와 저가가 같고 장중 260만 9000원까지 오르는 등 강한 흐름을 나타냈다.
개별 종목 가운데 가장 두드러진 상승세는 가온전선(000500)이다. 가온전선은 42만 5000원으로 전일 대비 8만 4000원(24.63%) 급등했다. SK스퀘어(402340)도 166만원으로 6만 4000원(4.01%) 오르며 검색 상위권 종목 중 상대적으로 강한 탄력을 보였다. 두산에너빌리티(034020)는 10만 6300원으로 3.00%, 미래에셋증권(006800)은 5만 3100원으로 2.91%, 현대건설(000720)은 14만 3300원으로 2.87%, LS ELECTRIC(010120)은 26만 4000원으로 2.52% 상승했다. 한화오션(042660)도 1.20%, 한미반도체(042700)는 0.78%, LG전자(066570)는 0.43% 각각 올랐다.
반면 일부 대형주는 차익실현 매물에 밀렸다. NAVER(035420)는 23만 7000원으로 6500원(2.67%) 하락했고, LG이노텍(011070)은 120만 7000원으로 4만 1000원(3.29%) 내렸다. 삼성SDI(006400)도 53만 8000원으로 2.18% 하락했으며, 현대차(005380)는 61만 1000원으로 1.13%, 삼성전기(009150)는 202만원으로 0.59% 밀렸다. 대우건설(047040)과 삼성E＆A(028050)도 각각 1.21%, 1.14% 하락세를 보였다.
조선·건설 관련 종목은 혼조세다. 삼성중공업(010140)은 2만 8950원으로 보합권에 머물렀고, 한화오션은 상승세를 이어갔다. 대우건설은 118만 5767주의 비교적 많은 거래량 속에 약세를 보였지만, 현대건설은 상승 흐름을 나타냈다.
검색 비율 기준으로는 삼성전자 16.75%, SK하이닉스 13.98%로 두 종목에 관심이 집중됐다. 이어 두산에너빌리티 3.81%, 현대차 3.04%, 삼성전기 3.01%, LG전자 2.85%, 한화오션 2.42%, NAVER 2.34% 순으로 집계됐다. 개장 초반 시장은 반도체 대형주 강세와 일부 전력·인프라 종목 급등이 투자심리를 자극하는 가운데, 인터넷·2차전지 일부 종목은 약세를 보이는 차별화 장세로 요약된다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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