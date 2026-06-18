[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 장중 약세…2차전지·바이오 하락 압력

18일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 약세 흐름을 나타내고 있다. 시가총액 상위권을 구성하는 2차전지와 바이오, 로봇 관련 종목들이 대체로 밀리면서 지수 상단의 투자심리가 다소 위축된 모습이다.대장주 알테오젠(196170)은 36만 9500원으로 전일 대비 3500원 내린 0.94% 약세를 기록 중이다. 에코프로비엠(247540)은 17만 900원으로 5.06%, 에코프로(086520)는 11만 5500원으로 5.94% 각각 하락하며 2차전지 대표주 전반의 낙폭이 두드러졌다. 레인보우로보틱스(277810)도 60만 3000원으로 3.52% 밀렸고, 주성엔지니어링(036930)은 21만 500원으로 4.32% 하락했다.바이오주 역시 대체로 부진하다. 코오롱티슈진(950160)은 10만 9100원으로 3.37%, HLB(028300)는 5만 400원으로 0.79%, 삼천당제약(000250)은 26만 5000원으로 4.16% 각각 내렸다. 에이비엘바이오(298380)는 10만 1500원으로 6.28%, 펩트론(087010)은 22만 5000원으로 6.05%, 리가켐바이오(141080)는 13만 4300원으로 8.08% 급락하며 낙폭 상위권에 이름을 올렸다. 디앤디파마텍(347850)도 1.76% 하락세다.반면 일부 반도체 장비·부품주는 상대적으로 선방하고 있다. 원익IPS(240810)는 16만 3400원으로 1.05% 상승했고, 피에스케이(319660)는 16만 8700원으로 3.88% 오르며 시총 상위 종목 가운데 돋보이는 강세를 보였다. 심텍(222800)도 0.31%, 서진시스템(178320)도 1.89% 상승 중이다. 다만 리노공업(058470)은 3.27%, 이오테크닉스(039030)는 1.38%, 파두(440110)는 2.26% 하락해 반도체 관련주 내부에서도 종목별 차별화가 이어지고 있다.거래량 측면에서는 HPSP(403870)가 356만 5350주로 가장 활발한 흐름을 보이며 0.48% 약보합세를 나타냈다. 디앤디파마텍은 115만 1202주, 원익IPS는 98만 5681주, 주성엔지니어링은 90만 4617주가 거래되며 비교적 높은 매매 공방이 이어졌다.전반적으로 코스닥 시총 상위주는 상승 종목보다 하락 종목이 우세한 가운데, 낙폭이 큰 바이오와 2차전지주가 투자심리를 짓누르는 양상이다. 반면 일부 반도체 장비주가 방어력을 보이면서 장중 수급이 업종별로 엇갈리고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자