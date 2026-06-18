[서울데이터랩]비트코인·이더리움 동반 약세…거래대금은 비트코인에 집중

18일 오후 1시 30분 기준 암호화폐 시장은 거래량 상위 종목을 중심으로 전반적인 조정 흐름이 나타났다. 대장주 비트코인과 이더리움이 나란히 24시간 기준 하락했고, 주요 알트코인도 약세가 우세했다. 다만 일부 종목은 단기 상승 흐름을 이어가며 종목별 차별화 양상을 보였다.24시간 거래량 1위는 비트코인으로 집계됐다. 비트코인은 9720만 3987원에 거래되며 1시간 동안 0.82%, 24시간 동안 2.79% 하락했다. 24시간 거래량은 47조 6306억원으로 압도적이었다. 시가총액은 1948조 3849억원으로 전체 시장 내 지배력을 유지했다.이더리움은 263만 5409원으로 24시간 기준 3.39% 내렸고, 거래량은 20조 7062억원을 기록했다. 솔라나는 10만 8090원으로 3.62%, 리플은 1781원으로 3.67% 각각 하락했다. 비앤비는 90만 210원으로 2.13% 밀리며 상대적으로 낙폭이 제한됐다.거래량 상위권에서는 변동성이 더 큰 종목들도 눈에 띄었다. 하이퍼리퀴드는 10만 5710원으로 24시간 새 7.45% 하락했지만, 최근 1주일 기준으로는 26.99% 상승했다. 월드코인도 971원으로 24시간 7.31% 내렸으나 1주일 수익률은 38.37%에 달했다. 유니스왑은 4751원으로 24시간 10.79% 급락해 상위권 종목 중 낙폭이 가장 컸다.반면 방어력을 보이거나 상승 흐름을 유지한 종목도 있었다. 스텔라루멘은 352원으로 24시간 2.49% 상승했고, 트론은 487원으로 1.00% 올랐다. 에테나 역시 142원으로 7.51% 상승하며 강한 단기 탄력을 나타냈다. 테더 골드는 652만 8922원으로 24시간 0.39% 하락에 그쳐 비교적 안정적인 흐름을 보였다.주간 기준으로 보면 위험자산 선호가 완전히 꺾인 것은 아니라는 해석도 가능하다. 솔라나는 1주일 동안 9.28%, 지캐시는 12.13%, 비트텐서는 16.04%, 스텔라루멘은 21.23% 상승했다. 특히 월드코인과 하이퍼리퀴드, 유니스왑, 에테나는 두 자릿수 주간 상승률을 기록해 최근 자금이 일부 테마성 알트코인으로 빠르게 이동했음을 보여줬다.전체적으로 이날 시장은 비트코인과 이더리움의 동반 약세 속에 주요 알트코인까지 하락 압력이 확산되는 모습이지만, 거래량은 여전히 대형주와 일부 변동성 높은 종목에 집중되는 양상이다. 단기적으로는 가격 조정과 순환매가 동시에 전개되는 장세로 풀이된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자