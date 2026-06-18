[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

18일 마감 직후 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체와 전기전자 대형주에 투자자 관심이 집중됐다. 특히 SK하이닉스(000660)와 삼성전자(005930)가 검색 1, 2위를 차지하며 지수 주도주 역할과 함께 시장 관심을 끌었다.검색 1위는 SK하이닉스로 검색 비율 19.78%를 기록했다. SK하이닉스는 이날 268만 5000원에 거래를 마쳐 전일 대비 16만 4000원(6.51%) 올랐다. 장중 273만 8000원까지 오르며 강한 상승 흐름을 보였고, 거래량은 564만 30주로 집계됐다. 검색 2위 삼성전자도 36만 2500원으로 1만 6000원(4.62%) 상승 마감했다. 거래량은 3221만 9526주로 활발했고 장중 36만 3000원까지 올랐다.반도체·부품주 전반의 강세도 두드러졌다. 삼성전기(009150)는 220만 원으로 16만 8000원(8.27%) 상승했고, 제주반도체(080220)는 11만 7700원으로 6200원(5.56%) 올랐다. 후성(093370)은 1만 8840원으로 1260원(7.17%) 상승 마감했으며, 삼화콘덴서(001820)는 19만 100원으로 3만 8700원(25.56%) 급등해 검색 상위권 종목 가운데 가장 높은 상승률을 나타냈다. 예스티(122640) 역시 3만 9850원으로 6200원(18.42%) 뛰며 강한 탄력을 보였다.대형 기술주 가운데서는 SK스퀘어(402340)가 170만 원으로 10만 4000원(6.52%) 상승했고, LG이노텍(011070)도 128만 3000원으로 3만 5000원(2.80%) 올랐다. 삼성전자우(005935)는 22만 8500원으로 2000원(0.88%) 상승해 상대적으로 완만한 오름세를 보였다.반면 일부 종목은 차익 실현 매물에 밀렸다. HPSP(403870)는 5만 9400원으로 3400원(-5.41%) 하락했고, 한미반도체(042700)는 31만 5500원으로 4000원(-1.25%) 내렸다. SKC(011790)는 12만 5600원으로 1만 6800원(-11.80%) 급락하며 검색 상위 종목 중 낙폭이 가장 컸다.자동차와 산업재 종목도 약세가 두드러졌다. 현대차(005380)는 60만 1000원으로 1만 7000원(-2.75%) 하락했고, 현대모비스(012330)는 60만 3000원으로 2만 8000원(-4.44%) 내렸다. 한화오션(042660)은 12만 5100원으로 8000원(-6.01%) 밀렸고, 두산에너빌리티(034020)는 9만 9600원으로 3600원(-3.49%) 하락했다. 대우건설(047040)도 2만 2950원으로 1850원(-7.46%) 떨어졌다.플랫폼과 가전 대표주도 부진했다. NAVER(035420)는 23만 5000원으로 8500원(-3.49%) 내렸고, LG전자(066570)는 22만 8500원으로 6000원(-2.56%) 하락 마감했다.이날 검색 상위 종목 흐름은 반도체와 전기전자 중심의 강세, 자동차·조선·건설 등 경기 민감주 중심의 약세로 요약됐다. 투자자 관심 역시 주가 탄력이 강했던 대형 반도체주와 급등 종목에 집중되는 모습이었다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자