[서울데이터랩]암호화폐 시가총액 2조2538억 달러로 감소, 비트코인 6만2942달러·이더리움 1705달러·리플 1.15달러

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인게코(CoinGecko)에 따르면 19일 오후 12시 01분 기준, 암호화폐 전체 시가총액은 2조2538억 달러로 집계됐다. 24시간 전체 거래량은 810억 달러였다. 비트코인 도미넌스는 55.91%, 이더리움 도미넌스는 9.11%로 나타났다.시가총액 상위 종목 가운데 비트코인은 6만2942달러(9683만2142원)로 24시간 전보다 2.62% 내렸고, 시가총액은 1조2616억 달러였다. 이더리움은 1705달러(262만3758원)로 2.79% 하락했으며, 시가총액은 2058억 달러로 집계됐다. 리플은 1.15달러(1764원)로 3.48% 내렸고, 시가총액은 711억 달러였다.이 밖에 테더는 1달러(1536원)로 24시간 기준 0%대 보합권을 나타냈고, 비앤비는 581달러(89만4817원)로 3.25% 하락했다. 유에스디코인은 1달러(1538원)로 0%대 보합권을 보였고, 솔라나는 69.60달러(10만7073원)로 3.93% 내렸다. 트론은 0.32달러(493원)로 0.12% 하락했고, 하이퍼리퀴드는 67.98달러(10만4584원)로 6.33% 내렸다. 도지코인은 0.08달러(128원)로 3.00% 하락했다.한편 미국 증시는 직전 거래일 상승 마감했다. 직전 거래일 마감 기준으로 나스닥 종합지수는 1.91% 올랐고, S＆P 500 지수는 1.08%, 다우존스 지수는 0.14% 상승했다.투자심리를 보여주는 코인마켓캡 공포탐욕지수는 20으로, 공포 구간으로 분류됐다. 이는 시장 전반에 위험회피 심리가 우세한 상태로 볼 수 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자