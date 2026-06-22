[서울데이터랩]코스피, 장 초반 8960선 약세…외국인·프로그램 매도에 9000 아래 출발

코스피가 22일 장 초반 하락세를 보이며 9000 아래에서 거래되고 있다.22일 오전 9시 10분 기준 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 9052.42보다 82.85포인트(0.92%) 내린 8969.57을 기록했다. 지수는 8954.43에 출발해 장중 9021.49까지 오르기도 했지만, 8943.60까지 밀리며 약세 흐름을 이어갔다.수급별로는 외국인이 7369억원을 순매도하며 지수 하락을 주도했다. 개인은 7004억원, 기관은 223억원을 순매수했다. 프로그램 매매는 차익거래 146억원 매수 우위였지만 비차익거래가 5877억원 매도 우위를 나타내면서 전체적으로 5731억원 순매도를 기록했다.시장 전반의 약세도 뚜렷했다. 유가증권시장에서는 상승 종목이 280개, 보합 56개인 반면 하락 종목은 561개로 집계됐다. 거래량은 3억 3245만주, 거래대금은 3조 6465억 100만원으로 나타났다.시가총액 상위 종목은 혼조세를 보였지만 전반적으로 하락 종목이 우세했다. 삼성전자(005930)는 34만 5500원으로 2.40% 내렸고 현대차(005380)는 58만 9000원으로 3.92%, 삼성생명(032830)은 46만 2500원으로 6.94% 하락했다. LG에너지솔루션(373220)은 39만 9500원으로 1.24%, 삼성전기(009150)는 223만 3000원으로 1.63%, HD현대중공업(329180)은 65만 8000원으로 1.35% 밀렸다. 반면 SK하이닉스(000660)는 277만 9000원으로 0.54% 올랐고 삼성물산(028260)은 52만 5000원으로 6.82%, SK스퀘어(402340)는 181만 3000원으로 1.85% 상승했다.장 초반 강세 종목으로는 비비안이 8450원으로 상한가를 기록했고 성문전자가 9.34%, 삼화전기가 7.37%, LG씨엔에스가 7.34%, 삼성물산우B가 7.21% 올랐다. 반면 미래에셋생명은 22.29% 급락했고 다스코는 12.97%, 일정실업은 12.54%, 화신은 10.26%, 태영건설우는 8.03% 내렸다.코스닥은 개장 직후 하락 출발했지만 장 초반 반등하며 보합권 흐름을 나타냈다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가 1527.00원보다 3.90원 오른 1530.90원에 출발했다. 최근 코스피가 9000을 웃돌았던 흐름과 달리 이날은 개장과 동시에 9000을 밑돌며 투자 심리가 다소 위축된 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자