[서울데이터랩]코스피 거래상위, 보해양조 급등 속 삼성전자·SK하이닉스 대금 상위

22일 오후 12시 30분 기준 코스피 시장에서는 보해양조(000890), 삼성전자(005930), 성문전자(014910), 한솔테크닉스(004710), 현대약품(004310) 등이 거래량 상위권에 올랐다. 거래량 기준으로 보해양조는 1557만 1592주가 손바뀜되며 가장 활발한 흐름을 보였고, 삼성전자는 1468만 3808주, 성문전자는 959만 4029주를 기록했다.주가 상승률 측면에서는 보해양조가 전일 대비 595원 오른 2725원으로 27.93% 급등했다. 한솔테크닉스는 2080원 상승한 1만 5160원으로 15.90% 올랐고, LG전자(066570)는 2만 3000원 오른 23만 4500원으로 10.87% 상승했다. 후성(093370)도 1630원 오른 1만 8570원으로 9.62% 뛰었으며, 성문전자는 6.11%, SK하이닉스(000660)는 5.54%, 현대약품은 4.91%, 삼성전자우(005935)는 3.60%, 삼성전자는 1.13%, 대우건설(047040)은 0.94% 각각 상승했다.반면 하락 종목도 적지 않았다. 삼화전자(011230)는 17.04% 급락해 낙폭이 가장 컸고, 진원생명과학(011000)은 9.22%, 케이뱅크(279570)는 8.20%, 티웨이홀딩스(004870)는 7.63%, 다스코(058730)는 6.20% 각각 내렸다. 이 밖에 SK증권(001510)은 4.55%, LG디스플레이(034220)는 3.98%, 한온시스템(018880)은 3.10%, SK네트웍스(001740)는 2.64%, 흥아해운(003280)은 0.11% 하락했다.거래대금 상위에서는 반도체 대형주 쏠림이 두드러졌다. SK하이닉스의 거래대금은 8285억 648만원으로 가장 많았고, 삼성전자는 5190억 693만원을 기록했다. 이어 LG전자가 5971억 1200만원, 삼성전자우가 4941억 8700만원, 대우건설이 1435억원, 한솔테크닉스가 1324억 3200만원 수준으로 뒤를 이었다. 시가총액은 삼성전자가 209조 29677억원, SK하이닉스가 207조 89528억원으로 코스피 대표 대형주 위상을 유지했다.수급 호가를 보면 보해양조는 매수호가가 2765원, 매도호가는 2770원으로 표시됐고, 삼성전자는 매수 35만 5500원·매도 35만 6000원, SK하이닉스는 매수 290만 4000원·매도 290만 6000원에서 호가가 형성됐다. 장중 거래 상위 종목군에서는 중소형 개별주 급등과 함께 삼성전자, SK하이닉스, LG전자 등 대형 IT주의 강세가 동시에 나타나는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자