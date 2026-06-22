[마감시황] 코스피, 0.69% 오른 9114.55 마감…사상 최고치 경신

22일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 대비 62.13포인트(0.69%) 오른 9114.55로 마감했다. 시가는 8954.43이었고, 장중 저가는 8900.68, 고가는 9253.00을 기록했다. 종가 기준 사상 최고치다.이날 유가증권시장에서는 개인이 2조 1217억원, 기관이 3306억원을 순매수했고 외국인은 2조 4523억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 372억원 매도, 비차익거래 2조 5029억원 매도로 전체 2조 5401억원 순매도를 나타냈다.지수는 강세로 마감했지만 시장 내부는 엇갈렸다. 상승 종목은 148개, 상한가 3개였고 보합은 28개였다. 반면 하락 종목은 742개, 하한가 1개로 집계됐다. 지수 상승과 함께 종목별 온도 차가 크게 벌어진 셈이다.시가총액 상위 종목 가운데서는 SK하이닉스(000660)가 5.61% 오른 291만 9000원으로 강세를 보였고, SK스퀘어(402340)는 10.67% 상승한 197만원, 삼성물산(028260)은 5.80% 오른 52만원에 마감했다. 삼성전자우(005935)도 0.90% 올랐다. 반면 삼성전자(005930)는 0.14% 내린 35만 3500원에 거래를 마쳤고, 현대차(005380)는 5.22%, LG에너지솔루션(373220)은 4.70%, 삼성생명(032830)은 9.36%, HD현대중공업(329180)은 4.65% 각각 하락했다.개별 종목 흐름을 보면 비비안이 30.00% 올라 상한가를 기록했고 유니드비티플러스와 부국철강도 각각 29.96%, 29.89% 상승했다. 한솔테크닉스는 18.20%, 삼성물산우B는 18.13% 뛰었다. 반대로 미래에셋생명은 29.96% 하락해 하한가를 기록했고 SHD는 29.64% 내렸다. 다스코와 삼화전자, 일정실업도 두 자릿수 하락률을 나타냈다.코스피가 사상 최고치로 올라선 가운데 증시 주변 자금 흐름도 빨라지고 있다. 국내 커버드콜 ETF 순자산은 2022년 말 1223억원에서 2026년 5월 말 24조 5490억원으로 불어났고, 상품 수도 6개에서 50개로 확대됐다. 올해 들어서는 KODEX 200타겟위클리커버드콜에 2조 1052억원, TIGER 배당커버드콜액티브에 1조 2107억원이 유입됐다.다만 같은 커버드콜 전략이라도 성과 차이는 뚜렷했다. 연초 이후 KODEX 200타겟위클리커버드콜은 123.63%, TIGER 배당커버드콜액티브는 136.38%의 수익률을 기록한 반면 PLUS 고배당주위클리커버드콜은 -25.92%, KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜은 2.41%에 머물렀다. 기초자산 구성과 옵션 운용 방식에 따라 결과가 크게 갈리고 있다는 의미다.서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 10원 오른 1537원에 마감했다. 주식시장 강세와 환율 상승이 동시에 나타난 하루였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자