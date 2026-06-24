[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 상승 출발 뒤 897.64로 반등…외국인 팔고 개인·기관 매수
24일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 6.12포인트(0.69%) 오른 897.64를 나타냈다. 지수는 905.13으로 출발한 뒤 장중 고가 906.78, 저가 888.74를 오가며 상승 출발 이후 보합권 흐름을 거쳐 다시 반등하는 모습을 보였다. 전날 7.94% 급락했던 데 따른 반발 매수와 함께 장 초반 변동성이 이어지는 양상이다.
수급은 엇갈렸다. 외국인은 696억 원 순매도했고, 개인은 108억 원, 기관은 609억 원 순매수했다. 장 초반 한때 외국인 순매도 폭이 831억 원 수준까지 확대되며 지수 하락 전환을 이끌었지만, 이후 개인과 기관 매수세가 지수를 받쳤다. 프로그램 매매는 차익거래 24억 원 순매수, 비차익거래 663억 원 순매도로 전체 639억 원 순매도를 기록했다.
시장 전반에서는 상승 종목이 824개로 하락 종목 778개를 웃돌았다. 보합은 113개였고 상한가 2개, 하한가는 없었다. 거래량은 8201만 2000주, 거래대금은 8857억 500만 원으로 집계됐다.
시가총액 상위 종목은 혼조세를 보였다. 알테오젠(196170)은 0.60% 오른 33만 5000원, 에코프로(086520)는 0.87% 오른 10만 3900원, 레인보우로보틱스(277810)는 4.17% 오른 52만 4000원, HLB(028300)는 3.53% 오른 4만 9175원, 이오테크닉스(039030)는 2.93% 오른 47만 3500원에 거래됐다. 반면 에코프로비엠(247540)은 0.86% 내린 14만 9600원, 주성엔지니어링(036930)은 0.27% 내린 18만 3700원을 나타냈다. 원익IPS(240810)와 리노공업(058470)도 각각 1.40%, 2.12% 상승했다.
개별 종목 장세도 두드러졌다. 상승률 상위에는 노블엠앤비가 56.00% 오른 39원, 로킷헬스케어가 29.91% 오른 4만 8000원, 삼기가 29.90% 오른 1086원, 삼기에너지솔루션즈가 27.13% 오른 1420원, 남화토건이 26.74% 오른 5830원으로 이름을 올렸다. 반면 JW신약은 15.62% 내린 2620원, 파이온엑스는 14.39% 내린 2380원, 베셀은 13.08% 내린 638원, 유티아이는 12.65% 내린 5110원, 제놀루션은 11.86% 내린 1018원으로 약세를 보였다.
이날 시장은 코스피 반등과 반도체주 강세 흐름과도 맞물렸다. 코스닥은 905.13으로 1.53% 상승 출발했지만 곧바로 상승폭을 반납하며 장 초반 890.66까지 밀리기도 했다. 삼성전자와 SK하이닉스가 오름세를 보이고 원·달러 환율이 1534.90원으로 전일보다 4.20원 내린 채 출발한 점도 투자 심리에 영향을 준 것으로 풀이된다. 코스닥의 52주 최고치는 1229.42, 최저치는 766.57이다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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