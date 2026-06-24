logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[서울데이터랩]암호화폐 시가총액 2조2304억 달러, 비트코인 6만2554달러·이더리움 1661달러

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026 06 24 12:15 수정 2026 06 24 12:15
기사 소리로 듣기
다시듣기




글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인게코(CoinGecko)에 따르면 24일 오후 12시 01분 기준, 암호화폐 전체 시가총액은 2조 2304억 달러로 집계됐다. 24시간 전체 거래량은 736억 달러다. 비트코인 도미넌스는 56.25%, 이더리움 도미넌스는 8.99%로 나타났다.

시가총액 상위 종목 가운데 비트코인은 6만 2554달러(9619만 4833원)로 24시간 전보다 2.46% 내렸고, 시가총액은 1조 2540억 달러다. 이더리움은 1661달러(255만 5648원)로 3.97% 하락했으며, 시가총액은 2005억 달러로 집계됐다. 리플은 1.11달러(1699원)로 2.09% 내렸고, 시가총액은 685억 달러다.

이 밖에 테더는 1달러(1535원)로 24시간 기준 0.01% 내렸고, 비앤비는 577달러(88만 7648원)로 2.46% 하락했다. 유에스디코인은 1달러(1537원)로 0.01% 내렸고, 솔라나는 69.46달러(10만 6809원)로 3.43% 하락했다. 트론은 0.33달러(505원)로 1.37% 내렸고, 하이퍼리퀴드는 61.76달러(9만 4976원)로 8.00% 하락했다. 도지코인은 0.08달러(121원)로 3.80% 내렸다.

한편, 미국 증시는 직전 거래일 약세로 마감했다. 직전 거래일 마감 기준으로 나스닥 종합지수는 2.22% 하락했고, S＆P 500 지수는 1.44%, 다우존스 지수는 0.09% 내렸다.

투자심리를 보여주는 코인마켓캡 공포탐욕지수는 20으로, 공포 구간으로 분류됐다. 이는 시장 전반에 위험회피 심리가 우세한 상태로 볼 수 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
암호화폐 시장의 전체적 동향은?
TodayBest

  1. 서동주 “각자의 길 가기로 결정…많이 허무하고 아쉽다”

    thumbnail - 서동주 “각자의 길 가기로 결정…많이 허무하고 아쉽다”

  2. “임신 직전까지 하루 두갑씩 흡연”…골초 고백한 女방송인

    thumbnail - “임신 직전까지 하루 두갑씩 흡연”…골초 고백한 女방송인

  3. 방송서 갑자기 사라진 여배우…전신에 생긴 ‘이것’ 때문이었다

    thumbnail - 방송서 갑자기 사라진 여배우…전신에 생긴 ‘이것’ 때문이었다

  4. “되지도 않는 것들이 떠들어”…안정환, 손흥민 조기 교체 논란에 ‘일갈’

    thumbnail - “되지도 않는 것들이 떠들어”…안정환, 손흥민 조기 교체 논란에 ‘일갈’

  5. 평택서 주한미군 폭행해 실신케한 민소매男, 미국국적자였다

    thumbnail - 평택서 주한미군 폭행해 실신케한 민소매男, 미국국적자였다

  6. “2주째 범인 못 잡아” 공포에 떠는 통영…CCTV에 찍힌 복면 쓴 용의자

    thumbnail - “2주째 범인 못 잡아” 공포에 떠는 통영…CCTV에 찍힌 복면 쓴 용의자
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved