[서울데이터랩]암호화폐 시가총액 2조2304억 달러, 비트코인 6만2554달러·이더리움 1661달러

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인게코(CoinGecko)에 따르면 24일 오후 12시 01분 기준, 암호화폐 전체 시가총액은 2조 2304억 달러로 집계됐다. 24시간 전체 거래량은 736억 달러다. 비트코인 도미넌스는 56.25%, 이더리움 도미넌스는 8.99%로 나타났다.시가총액 상위 종목 가운데 비트코인은 6만 2554달러(9619만 4833원)로 24시간 전보다 2.46% 내렸고, 시가총액은 1조 2540억 달러다. 이더리움은 1661달러(255만 5648원)로 3.97% 하락했으며, 시가총액은 2005억 달러로 집계됐다. 리플은 1.11달러(1699원)로 2.09% 내렸고, 시가총액은 685억 달러다.이 밖에 테더는 1달러(1535원)로 24시간 기준 0.01% 내렸고, 비앤비는 577달러(88만 7648원)로 2.46% 하락했다. 유에스디코인은 1달러(1537원)로 0.01% 내렸고, 솔라나는 69.46달러(10만 6809원)로 3.43% 하락했다. 트론은 0.33달러(505원)로 1.37% 내렸고, 하이퍼리퀴드는 61.76달러(9만 4976원)로 8.00% 하락했다. 도지코인은 0.08달러(121원)로 3.80% 내렸다.한편, 미국 증시는 직전 거래일 약세로 마감했다. 직전 거래일 마감 기준으로 나스닥 종합지수는 2.22% 하락했고, S＆P 500 지수는 1.44%, 다우존스 지수는 0.09% 내렸다.투자심리를 보여주는 코인마켓캡 공포탐욕지수는 20으로, 공포 구간으로 분류됐다. 이는 시장 전반에 위험회피 심리가 우세한 상태로 볼 수 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자