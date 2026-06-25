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[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026 06 25 16:14 수정 2026 06 25 16:14
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25일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 SK(034730) 그룹주와 대형 반도체주가 강한 상승 흐름을 보였다. 검색 비율 28.17%로 1위에 오른 SK하이닉스(000660)는 291만 7000원에 거래를 마치며 전일 대비 33만 7000원(13.06%) 급등했다. 장중에는 298만 7000원까지 오르며 강한 매수세를 나타냈다.

2위 삼성전자(005930)는 35만 8500원으로 1만 8000원(5.29%) 상승했고, 거래량은 3452만 6895주를 기록했다. 삼성전자우(005935)도 23만 5000원으로 2만 1500원(10.07%) 뛰며 강세를 보였다. 반면 현대차(005380)는 50만 3000원으로 6000원(1.18%) 내렸고, LG전자(066570)도 20만 3000원으로 1500원(0.73%) 하락 마감했다.

SK 관련 종목의 탄력이 두드러졌다. SK스퀘어(402340)는 190만 9000원으로 11만원(6.11%) 상승했고, SK는 85만 8000원으로 14만 6000원(20.51%) 급등했다. 특히 SK이터닉스(475150)는 4만 9050원으로 1만 1300원(29.93%) 오르며 상한가를 기록했다. 검색 상위권에서 SK그룹주 전반으로 투자자 관심이 집중된 모습이다.

반도체 및 전자부품주 가운데서는 삼성전기(009150)가 199만 7000원으로 3만 3000원(1.68%) 상승했고, 한미반도체(042700)도 27만 3000원으로 3000원(1.11%) 올랐다. 다만 주성엔지니어링(036930)은 16만 6900원으로 1만 5500원(8.50%) 급락했고, 제주반도체(080220)도 10만 8100원으로 4800원(4.25%) 하락해 종목별 차별화가 나타났다.

시가총액 상위 대형주 가운데 NAVER(035420)는 19만 9700원으로 300원(0.15%) 오르며 강보합세를 보였고, 삼성물산(028260)은 51만 9000원으로 3만 7500원(7.79%) 상승했다. 알테오젠(196170)은 37만 5000원으로 3500원(0.94%) 올랐지만, 한화오션(042660)은 10만 5600원으로 400원(0.38%) 내렸고 LG이노텍(011070)도 95만 3000원으로 4000원(0.42%) 하락했다.

2차전지 관련 종목은 전반적으로 부진했다. 삼성SDI(006400)는 48만 1000원으로 8000원(1.64%) 하락했고, 에코프로(086520)는 10만 2000원으로 5700원(5.29%) 내렸다. 두산에너빌리티(034020)도 8만 7800원으로 2800원(3.09%) 밀리며 약세를 보였다.

이날 검색 상위 종목 흐름은 SK그룹주와 반도체 대형주로 자금과 관심이 쏠린 반면, 2차전지와 일부 장비주는 차익실현성 매물에 밀리는 양상으로 요약된다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
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