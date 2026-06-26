[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

26일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목은 전반적으로 급락장이 연출됐다. 검색 비중 상위에 오른 반도체와 대형 기술주, 자동차, 2차전지, 조선주가 동반 약세를 보이며 투자자들의 관심이 하락 종목에 집중되는 모습이었다.검색 1위는 SK하이닉스(000660)로 검색 비율 22.81%를 기록했다. SK하이닉스는 이날 267만 3000원에 마감하며 전일 대비 24만 4000원(-8.36%) 급락했다. 장중 285만 원에 출발한 뒤 한때 288만 원까지 올랐지만, 이후 매물이 쏟아지며 260만 원까지 밀렸다. 거래량은 717만 1875주였다.2위 삼성전자(005930)도 검색 비율 21.04%로 높은 관심을 받았다. 삼성전자는 33만 9500원으로 마감해 전일 대비 1만 9000원(-5.30%) 내렸다. 시가는 35만 4000원이었고 장중 저가는 32만 1500원까지 내려 변동성이 컸다. 삼성전자우(005935) 역시 22만 500원으로 6.17% 하락 마감했다.시가총액 상위 대형주들도 약세를 면치 못했다. 현대차(005380)는 48만 500원으로 4.47% 하락했고, LG전자(066570)는 19만 5900원으로 3.50% 내렸다. NAVER(035420)는 19만 6400원으로 1.65% 하락해 상대적으로 낙폭은 제한적이었다. LG이노텍(011070)도 93만 1000원으로 2.31% 밀렸다.SK(034730) 그룹주 전반의 약세도 두드러졌다. SK스퀘어(402340)는 172만 원으로 9.43% 급락해 검색 상위 종목 가운데 낙폭이 가장 컸다. SK도 81만 5000원으로 5.01% 하락했다. 반도체 장비주인 한미반도체(042700)는 25만 7500원으로 5.68% 내렸고, 주성엔지니어링(036930)도 0.78% 약세로 거래를 마쳤다.조선·기계 관련 종목도 부진했다. 한화오션(042660)은 9만 8000원으로 7.20% 하락했고, 삼성중공업(010140)은 2만 3000원으로 3.36% 내렸다. 두산에너빌리티(034020)는 8만 1100원으로 7.63% 급락하며 투자 심리가 위축됐다.2차전지와 소재주도 약세 흐름이 이어졌다. 삼성SDI(006400)는 45만 5000원으로 5.41% 하락했고, 에코프로(086520)는 9만 5400원으로 6.47% 내렸다. POSCO홀딩스(005490)도 30만 5000원으로 5.57% 하락 마감했다.반면 일부 개별 종목은 강세를 나타냈다. 가온전선(000500)은 32만 9000원으로 10.22% 상승해 검색 상위 종목 가운데 가장 높은 상승률을 기록했다. 원익IPS(240810)도 16만 3800원으로 5.88% 올랐다. 삼성전기(009150)는 199만 3000원으로 0.20% 하락에 그치며 비교적 선방했다.이날 검색 흐름은 SK하이닉스와 삼성전자 등 반도체 대표주에 집중됐고, 다수 종목이 5.00% 안팎의 낙폭을 기록하면서 투자자들의 경계 심리가 크게 높아진 하루로 요약된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자