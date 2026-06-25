logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

김희철 “여자친구, 내가 말 안 해도 무릎 꿇어”

입력 2026 06 25 06:38 수정 2026 06 25 06:38
기사 소리로 듣기
다시듣기
JTBC 예능 프로그램 ‘연애전쟁’
JTBC 예능 프로그램 ‘연애전쟁’


그룹 슈퍼주니어 멤버 김희철이 파격 발언으로 스튜디오를 뒤집었다.

23일 오후 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘연애전쟁’에서는 MC들의 연애 스타일 분석 결과가 공개됐다.

‘연애전쟁’ MC들은 헤어지기 직전의 커플들의 신청을 받아 각자 입장을 대변해 대신 싸우고 협상해줘야 한다. 이날의 특별 게스트는 유리였다.

유리는 “‘이숙캠’ 보면서도 같이 욕했는데 그것보다 순한 맛인 거 같다”고 출연 이유를 밝혔다. 이에 이효리는 “연애할 때 더 불같이 싸운 거 같다. 약간 뵈는 게 없을 때라 더 전쟁일 수도 있다”고 강조했다.

김희철은 이효리에 대해 “아이돌 연애의 교과서”라고 밝혔고 유리 역시 “다양하고 다채롭게”라고 거들었다. 이에 이효리는 “신분 세탁했으니까 조용히 해달라”고 경고해 웃음을 안겼다.

협상을 앞두고 네 사람은 연애 MBTI 검사를 해봤다. 김희철의 결과는 독재자형이었다.

이에 MC들은 “여자친구한테 빌라고 한 적 없냐”, “여자친구에 ‘무릎 꿇어’라고 한 적 있냐”고 몰아갔고 김희철은 “그건 다 하지 않냐”고 말해 모두를 놀라게 했다. 이효리와 유리가 “누가 그러냐”고 반발하자 그는 “무릎을 꿇으라고 안 해도 무릎을 알아서 꿇지 않냐”고 또 한 번 파격 발언을 했다.

충격에 휩싸인 이효리와 유리에 김희철은 당황했다. 이를 본 서장훈은 “김희철이 사실 누구에게도 주눅 들지 않는데 효리 앞에서는 약간 쫀다”고 지적해 웃음을 안겼다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
김희철의 연애 MBTI 검사 결과는 무엇인가?
TodayBest

  1. 서동주 “각자의 길 가기로 결정…많이 허무하고 아쉽다”

    thumbnail - 서동주 “각자의 길 가기로 결정…많이 허무하고 아쉽다”

  2. “임신 직전까지 하루 두갑씩 흡연”…골초 고백한 女방송인

    thumbnail - “임신 직전까지 하루 두갑씩 흡연”…골초 고백한 女방송인

  3. 방송서 갑자기 사라진 여배우…전신에 생긴 ‘이것’ 때문이었다

    thumbnail - 방송서 갑자기 사라진 여배우…전신에 생긴 ‘이것’ 때문이었다

  4. “되지도 않는 것들이 떠들어”…안정환, 손흥민 조기 교체 논란에 ‘일갈’

    thumbnail - “되지도 않는 것들이 떠들어”…안정환, 손흥민 조기 교체 논란에 ‘일갈’

  5. 평택서 주한미군 폭행해 실신케한 민소매男, 미국국적자였다

    thumbnail - 평택서 주한미군 폭행해 실신케한 민소매男, 미국국적자였다

  6. “2주째 범인 못 잡아” 공포에 떠는 통영…CCTV에 찍힌 복면 쓴 용의자

    thumbnail - “2주째 범인 못 잡아” 공포에 떠는 통영…CCTV에 찍힌 복면 쓴 용의자
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved