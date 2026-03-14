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김건모 놀라운 근황 공개…유명 연예인과 ‘커플팬티’ 인증

입력 2026 03 14 22:47 수정 2026 03 14 22:47
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이윤미 인스타그램
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이윤미 인스타그램
이윤미 인스타그램


가수 김건모의 근황이 공개됐다.

배우 이윤미는 14일 자신의 인스타그램에 김건모와 함께 찍은 사진 여러 장을 올렸다.

이윤미는 “이번엔 건모 형께 표정 몰아주기. 영훈이 덕분에 피부과 다닌다는 건모 오빠. 제가 오빠 얼굴 예쁘게 만들어 드릴게요”라며 “일단 테이프로 눈 밑 지방을 끌어올려 본다. 자세히 보면 테이프로 아주 예뻐졌다”고 적었다.

공개된 사진에는 이윤미와 남편인 작곡가 주영훈, 김건모가 함께 포즈를 취하고 있는 모습이 담겼다.

또 다른 사진에서는 주영훈과 김건모가 바지 위로 속옷을 살짝 끌어올리며 같은 디자인의 속옷을 자랑하는 모습도 공개돼 눈길을 끌었다.

이윤미는 “해맑은 김건모의 모습 어때요. 드디어 일주일 남았다”며 김건모의 콘서트를 홍보하기도 했다.

김건모는 오는 21일 서울 잠실실내체육관에서 ‘25-26 김건모 라이브투어 KIM GUN MO’를 개최할 예정이다.

온라인뉴스부
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