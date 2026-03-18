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앞이 주택가인데…‘김태희♥’ 비 “속옷까지 다 벗었다” 충격 고백

입력 2026 03 18 12:25 수정 2026 03 18 12:25
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유튜브 채널 ‘테오’ 캡처
유튜브 채널 ‘테오’ 캡처


가수 비가 예능 촬영 중 속옷을 전부 벗었다고 밝혔다.

지난 17일 공개한 유튜브 예능 ‘살롱드립’엔 비, 배우 김무열, 그룹 위너 이승훈이 게스트로 출연했다.

이승훈은 예능 ‘크레이지 투어’ 촬영 비하인드에 “도착하자마자 물에 들어가라는 미션이라 풀숲 뒤에서 옷을 갈아입으라고 했다”고 전했다.

유튜브 채널 ‘테오’ 캡처
유튜브 채널 ‘테오’ 캡처


유튜브 채널 ‘테오’ 캡처
유튜브 채널 ‘테오’ 캡처


그는 “천막이라도 있을 줄 알았는데 없었고 여분 속옷도 없었다”며 “대스타들이 풀숲 뒤에서 갈아입었다”고 설명했다.

김무열은 “그 풀숲이 산책로라서 속옷을 못 벗었다”고 덧붙였다.

비는 “나는 다 벗었다”며 “앞이 주택가라 빨리 끝내자는 생각뿐이었다”고 말했다.

그는 “찜찜해서 최대한 빨리 촬영을 마쳤다”고 강조했다.

온라인뉴스부
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