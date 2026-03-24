logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

화사, 쉴 때도 ‘완벽 몸매’…홍콩 여행 근황

강경민 기자
입력 2026 03 24 11:11 수정 2026 03 24 11:11
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=화사 인스타그램 캡처
사진=화사 인스타그램 캡처


가수 화사가 홍콩에서 달콤한 휴식을 만끽하고 있는 근황을 공개했다.

화사는 지난 23일 자신의 인스타그램에 “걷고 또 걷고. 1년치 행복”이라는 짤막한 글과 함께 여행지에서 찍은 사진 여러 장을 게시했다.

공개된 사진 속 그는 홍콩 특유의 노천식당과 화려한 간판이 즐비한 거리를 배경으로 여유로운 시간을 보내고 있다. 현지의 숨은 골목과 맛집을 찾아다니는 소탈한 행보가 눈길을 끈다.

그는 도트 패턴이 돋보이는 경쾌한 크롭톱에 편안한 데님 팬츠를 매치해 ‘여행자 룩’을 완성했다. 휴식 기간에도 완벽하게 관리된 몸매가 감탄을 자아낸다.

사진=화사 인스타그램 캡처
사진=화사 인스타그램 캡처


한편 화사는 지난해 ‘굿 굿바이(Good Goodbye)’를 발표해 특유의 독보적인 음색과 퍼포먼스로 많은 사랑을 받았다. 지난 1월에는 데뷔 후 첫 단독 콘서트 ‘미 카사(MI CASA)’를 성황리에 마쳤다.

강경민 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
화사가 휴가를 보내고 있는 장소는 어디인가?
TodayBest

  1. 이영자, 정선희와 7년 연락 끊은 이유…“지금도 트라우마”

    thumbnail - 이영자, 정선희와 7년 연락 끊은 이유…“지금도 트라우마”

  2. 박명수, BTS 광화문 공연 일침…“비교하는 게 창피”

    thumbnail - 박명수, BTS 광화문 공연 일침…“비교하는 게 창피”

  3. “신세경 닮았었는데” 80㎏ 넘게 살찐 20대 여성… 충격적 습관 있었다

    thumbnail - “신세경 닮았었는데” 80㎏ 넘게 살찐 20대 여성… 충격적 습관 있었다

  4. “유부남인데 여자랑 노래방…” 야노시호, 단호하게 입장 밝혔다

    thumbnail - “유부남인데 여자랑 노래방…” 야노시호, 단호하게 입장 밝혔다

  5. “14살 소녀가 쌍둥이 임신” 발칵…범인은 30대 커플이었다

    thumbnail - “14살 소녀가 쌍둥이 임신” 발칵…범인은 30대 커플이었다

  6. “남편 ‘이 발언’ 때문에”…혼인신고 3분 만에 이혼한 커플 ‘갑론을박’

    thumbnail - “남편 ‘이 발언’ 때문에”…혼인신고 3분 만에 이혼한 커플 ‘갑론을박’
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved