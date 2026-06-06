강남, 결국 촬영 중단…“수술실 들어갔다” 대체 무슨 일

방송인 강남이 허리디스크 파열로 인해 진행 중인 촬영 일정을 중단하고 병원 시술을 받은 사실이 알려져 걱정을 샀다. 유튜브 ‘동네친구 강나미’ 캡처

방송인 강남이 허리디스크 파열로 인해 진행 중인 촬영 일정을 중단하고 병원 시술을 받은 사실이 알려져 걱정을 샀다. 유튜브 ‘동네친구 강나미’ 캡처

방송인 강남이 허리디스크 파열로 인해 진행 중인 촬영 일정을 중단하고 병원 시술을 받은 사실이 알려져 걱정을 샀다.4일 강남 유튜브 채널 ‘동네친구 강나미’에는 ‘결국 촬영 중단했습니다. 수술실까지 들어가게 된 사연’이라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 강남은 평소와 달리 차에서 제대로 내리지 못할 정도로 극심한 허리 통증을 호소하며 의료기관을 찾았다.그는 “양말을 신고 있는데 갑자기 허리에서 이상을 느꼈다”며 “그 상태에서 러닝을 했다가 상태가 급격히 악화했다”고 말했다.병원에서 정밀 검사를 진행한 결과 강남은 과거 치료하지 않고 방치했던 디스크가 다시 터지면서 생긴 물혹이 주변 신경을 심하게 압박하고 있다고 진단받았다.강남은 주사 공포증이 심해 과거 디스크 문제가 생겼을 때도 아무런 치료를 받지 않고 도망쳤다고 전했다.그는 영상에서 시술을 받는 도중에도 극심한 두려움에 맥박 측정기를 스스로 떼어내는 등 불안해하는 모습을 보였다.다행히 의료진의 도움으로 주사 시술과 입원 치료를 무사히 마쳤다.시술을 마친 강남은 아내인 전 스피드스케이팅 국가대표 이상화에게 연락해 자신의 상태를 알렸다.강남은 의료진으로부터 “디스크 관리를 위해 향후 3개월 동안은 절대 러닝을 삼가야 한다”는 소견을 받았다.강남은 영상 말미에 구독자들을 향해 “진짜 건강이 최고다”라며 평소 척추 건강 관리의 중요성을 거듭 강조했다.온라인뉴스부