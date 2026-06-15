“매일이 레전드”…장원영, 비현실적 미모 ‘동화같은 화보’
그룹 ‘아이브’의 장원영이 압도적인 비주얼로 다시 한번 ‘레전드’를 경신했다.
장원영은 14일 자신의 인스타그램에 “젖어 드는 것이라는 공통점”이라는 감성적인 문구와 함께 여러 장의 사진을 공개했다.
공개된 사진 속 장원영은 만개한 장미가 가득한 정원을 배경으로 순백의 드레스를 착용한 채 특유의 우아한 분위기를 풍기고 있다. 분홍빛 장미를 손에 들고 카메라를 응시하거나 레이스 양산을 높이 들어 올린 모습은 동화적인 감성을 더했다.
풍성한 실루엣이 돋보이는 드레스와 긴 생머리, 또렷한 이목구비가 어우러져 비현실적인 미모를 완성했다. 고전적 스타일링과 장원영의 비주얼에 팬들은 “매일이 레전드다”, “동화에서 튀어나온 것 같다”, “인형이 따로 없다” 등의 뜨거운 반응을 보냈다.
한편 장원영이 속한 그룹 ‘아이브’는 2021년 ‘일레븐(ELEVEN)’으로 데뷔했다. 아이브는 현재 월드투어 ’쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)‘을 통해 세계 각국의 팬들을 만나며 활발한 활동을 이어가고 있다.
강경민 기자
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