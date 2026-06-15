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“주식 수익률 122%…난 힙합계의 전원주” 슬리피, 투자 종목 공개

입력 2026 06 15 16:19 수정 2026 06 15 16:19
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유튜브 채널 ‘슬리피 맞아요’ 캡처
유튜브 채널 ‘슬리피 맞아요’ 캡처


래퍼 슬리피가 주식 투자를 시작했다고 밝혔다.

15일 연예계에 따르면 슬리피는 최근 자신의 유튜브 채널에서 미래를 잘 준비하고 있냐는 제작진의 질문에 “주식을 시작했다”고 말했다.

그는 투자 종목으로 SK하이닉스, 삼성전자, 현대차 등을 언급했다.

특히 “아내한테 말도 안 하고 샀다”며 “지금 (수익률이) 몇 퍼센트냐면 제일 높은 게 122%”라고 전했다.

이어 “(다른 종목들은 각각) 56%, 47%, 52%”라며 “힙합계의 전원주”라고 덧붙였다.

유튜브 채널 ‘슬리피 맞아요’ 캡처
유튜브 채널 ‘슬리피 맞아요’ 캡처


한편 그는 최근 자녀들을 위해 문신을 제거하기로 했다고 밝혔다.

슬리피는 “이제 문신을 지우기로 했다. 아빠니까”라고 말했다.

이어 “아이들도 어린이집에 가는데, ‘저 애 아빠 문신 봐’ 하는 따가운 시선이 있다. 문신 때문에 어린이집 가는 게 부끄럽다”고 고백했다.

온라인뉴스부
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