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트와이스 정연, 갈수록 슬림해지는 몸매…‘완벽 레깅스핏’

강경민 기자
입력 2026 06 16 17:09 수정 2026 06 16 17:09
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사진=정연 인스타그램 캡처
사진=정연 인스타그램 캡처


그룹 ‘트와이스’ 멤버 정연이 한층 슬림해진 실루엣으로 건강미 넘치는 근황을 전했다.

정연은 16일 자신의 인스타그램 스토리에 야간 러닝을 즐기는 모습이 담긴 여러 장의 사진을 공개했다. 그는 올블랙 운동복 차림에 헤어밴드와 고글을 매치해 스포티한 매력을 뽐내며 러닝을 즐겼다.

공개된 사진 속 레깅스를 착용한 뒷모습에서는 군살 없는 라인이 고스란히 드러나며 한층 슬림해진 모습이다. 꾸준한 운동으로 다져진 탄탄한 근육은 건강한 신체를 유지하기 위해 자기관리를 이어오고 있음을 짐작케 했다.

그는 2020년 목 디스크 치료 당시 복용한 약물의 부작용으로 인한 쿠싱 증후군과 급격한 체중 변화를 겪으며 긴 공백기를 가졌다. 당시 공황 및 불안 장애 증상까지 겹쳐 활동을 중단하는 등 힘든 시간을 보냈다.

사진=정연 인스타그램 캡처
사진=정연 인스타그램 캡처


사진=정연 인스타그램 캡처
사진=정연 인스타그램 캡처


그러나 정연은 긴 회복 끝에 건강을 되찾았다. 꾸준한 식단 조절과 규칙적인 운동을 병행하며 건강을 회복한 그는 다시 무대에 올라 팬들과 만나고 있다. 최근 인터뷰를 통해서는 헬스와 러닝 등을 통해 건강을 관리하고 있다고 밝힌 바 있다.

힘겨운 투병 과정을 이겨내고 건강하게 돌아온 정연의 행보에 팬들의 응원이 이어지고 있다.

강경민 기자
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