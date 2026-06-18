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대체 무슨 일이…이혜정, 멍투성이 얼굴·찢어진 손 ‘충격’

입력 2026 06 18 09:20 수정 2026 06 18 09:20
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요리연구가 ‘빅마마’ 이혜정이 멍든 얼굴을 공개해 걱정을 샀다. 유튜브 채널 ‘빅마마 이혜정’ 캡처
요리연구가 ‘빅마마’ 이혜정이 멍든 얼굴을 공개해 걱정을 샀다. 유튜브 채널 ‘빅마마 이혜정’ 캡처


요리연구가 ‘빅마마’ 이혜정이 멍든 얼굴을 공개해 걱정을 샀다.

17일 유튜브 채널 ‘빅마마 이혜정’에는 ‘충격적인 악플 수위! 내 얼굴이 어때서?’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 이혜정은 얼굴에 생긴 심한 멍을 공개하며 “넘어져서 닷새 만에 집에서 처음 나왔다. 한 방 맞은 사람 같다”고 말했다.

그는 “집에 들어가면 현관 앞에 10㎝ 정도 되는 턱이 있는데 넘어졌다. 깜깜한데 그 생각을 안 하고 부주의했다. 쾅 넘어졌다”며 멍이 생긴 이유를 설명했다.

멍든 얼굴뿐 아니라 찢어졌던 손도 보여주며 “손도 찢어졌는데 가라앉았다. 다 까맣게 멍들었다”고 호소했다.

요리연구가 ‘빅마마’ 이혜정이 멍든 얼굴을 공개해 걱정을 샀다. 유튜브 채널 ‘빅마마 이혜정’ 캡처
요리연구가 ‘빅마마’ 이혜정이 멍든 얼굴을 공개해 걱정을 샀다. 유튜브 채널 ‘빅마마 이혜정’ 캡처


이혜정은 제작진을 향해 “너무 처량하게 쳐다보지는 말라”며 “이미 처량하게 쳐다볼 시기는 지났다”고 했다.

놀란 제작진은 “이 정도로 심할 줄은 몰랐다”며 걱정했다.

그러자 이혜정은 “어제는 (멍이) 더 까맸다”며 “약을 10분 간격으로 계속 발랐더니 많이 빠진 것”이라고 전했다.

온라인뉴스부
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