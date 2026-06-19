사나, 의도적 속옷 노출? 말려들어간 치마…“거울 확인 못해”

그룹 트와이스 멤버 사나(왼쪽)가 지난 18일 서울 종로구 이마빌딩에서 열린 ‘티젠X트와이스 콤부차 랩(LAB)’ 포토세션에 참석한 가운데, 속옷이 노출된 듯한 파격적인 의상으로 논란이 됐다. 뉴스1·본봄

그룹 트와이스 멤버 사나(왼쪽)가 지난 18일 서울 종로구 이마빌딩에서 열린 ‘티젠X트와이스 콤부차 랩(LAB)’ 포토세션에 참석한 가운데, 속옷이 노출된 듯한 파격적인 의상으로 논란이 됐다. 뉴스1·본봄

트와이스 사나가 최근 불거진 의상 논란에 대해 직접 입장을 밝혔다.사나는 18일 팬 소통 플랫폼을 통해 “피팅 당시에는 앞부분이 벌어지지 않도록 고정한 상태로 착용했는데, 행사장에 들어갈 때 정신이 없어 거울을 확인하지 못했다”며 “의상이 벌어진 상태로 촬영되고 있다는 사실도 대기실에 들어와서야 알게 됐다”고 설명했다.이어 “피팅 때처럼 제대로 입지 못해 속상했는데 여러 이야기가 나오면서 더 속상하다”라고 털어놨다.앞서 사나는 이날 서울 종로구 이마빌딩에서 열린 티젠 콤부차 포토월 행사에 참석했다.이날 그는 브랜드 본봄(BONBOM)의 2026 서머 컬렉션 화이트 플라워 패턴 튜브톱 원피스를 착용해 눈길을 끌었다.행사 과정에서 원피스 전면 부분이 벌어진 모습이 포착되면서 온라인상에서는 속옷이 노출된 것처럼 보인다는 반응이 나왔고, 의상 착장과 관련한 다양한 의견이 이어졌다.논란이 커지자 사나는 직접 팬들에게 상황을 설명하며 의도된 연출이 아니었다고 해명했다.다만 룩북에서 해당 의상을 입은 모델 역시 밑단을 들어 올려 같은 패턴의 쇼츠를 노출하고 있어 스타일리스트가 의도한 연출이 아니냐는 반응도 나오고 있다.한편 사나가 속한 트와이스는 오는 7월 10일부터 12일까지 서울 송파구 KSPO DOME에서 월드투어 ‘THIS IS FOR(디스 이즈 폴)’ 앙코르 공연을 진행한다.온라인뉴스부