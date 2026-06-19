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48세 하지원, 양갈래 머리까지 소화한 ‘동안 미모’

강경민 기자
입력 2026 06 19 13:29 수정 2026 06 19 13:29
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사진=하지원 인스타그램 캡처
사진=하지원 인스타그램 캡처


배우 하지원이 나이를 잊은 동안 미모를 뽐냈다.

하지원은 19일 자신의 인스타그램에 일상 속 모습을 담은 짧은 영상을 게재했다. 공개된 영상 속에서 그는 화이트 티셔츠에 브라운 컬러의 베스트를 매치한 캐주얼한 차림으로 거리를 걷고 있다.

무엇보다 눈길을 끄는 것은 양갈래로 땋은 헤어스타일이다. 1978년생으로 올해 48세인 그는 양갈래 머리를 완벽하게 소화하며 말괄량이 같은 사랑스러운 비주얼을 자랑했다.

사진=유튜브 ‘26학번 지원이요’ 캡처
사진=유튜브 ‘26학번 지원이요’ 캡처


풋풋한 모습으로 근황을 전한 그는 현재 26학번 대학생으로서 새로운 학업에 도전하며 캠퍼스 라이프를 즐기고 있다. 경희대학교 호텔관광대학 조리＆푸드디자인학과 26학번 신입생으로 입학해 웹예능 ‘26학번 지원이요’를 통해 대학생활을 공유하고 있다.

한편 하지원은 지난 4월 종영한 ENA 드라마 ‘클라이맥스’에 출연했다.

강경민 기자
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