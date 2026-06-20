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“에일리, 무대 도중 배에 손 올리더라” 임신설 확산…진실은

입력 2026 06 20 09:20 수정 2026 06 20 09:20
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가수 에일리. 2026.1.9 연합뉴스
가수 에일리. 2026.1.9 연합뉴스


가수 에일리가 최근 불거진 임신설에 대해 소속사 측은 “사실이 아니다”라며 일축했다.

에일리 소속사 A2Z엔터테인먼트는 19일 “현재 임신한 상태가 아니다”라며 “기쁜 소식이 생기면 직접 전할 것”이라고 밝혔다.

최근 소셜미디어(SNS)에는 ‘에일리 임신하신 건가요? 맞는다면 축하드립니다’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 서울 경춘선 공릉숲길에서 열린 ‘커피축제’에서 무대를 펼치는 에일리의 모습이 담겼다. 당시 에일리는 흰색 롱 드레스와 청바지를 매치한 스타일링을 선보였다.

영상이 공유되면서 온라인상에서는 허리라인이 잡히지 않은 다소 여유로운 핏, 노래를 하는 도중 에일리가 배 위에 손을 올리는 장면 등을 토대로 임신설을 제기했다.

이 같은 임신설이 온라인을 중심으로 빠르게 확산하자 소속사 측이 이를 부인한 것이다.

에일리는 지난해 넷플릭스 ‘솔로지옥’ 출신 사업가 최시훈과 결혼한 뒤 2세를 위한 도전을 솔직하게 공개해왔다.

최근에는 시험관 시술 과정에서 겪은 신체 변화와 부작용도 털어놨다. 그는 난자 채취 이후 가스가 차고 몸이 붓는 증상이 있었으며, 약물 부작용으로 체중이 약 2~3㎏ 늘었다고 고백하기도 했다.

1차 이식은 아쉽게도 임신으로 이어지지 못했고, 2차 이식 역시 자궁내막 상태 때문에 잠시 쉬어가기로 결정했다.

온라인뉴스부
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