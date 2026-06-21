logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘정경호와 결별’ 수영 “느낌상 1순위가 아니었던 것 같다”

입력 2026 06 21 08:45 수정 2026 06 21 08:45
기사 소리로 듣기
다시듣기
MBC ‘놀면뭐하니’ 방송화면
MBC ‘놀면뭐하니’ 방송화면


소녀시대 멤버 수영이 유닛 ‘효리수’를 향한 대우에 서운함을 드러내 웃음을 안겼다.

20일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 소녀시대 유닛 효리수(효연·유리·수영)와 만나는 모습이 그려졌다.

이날 유리는 숏폼 드라마 여주인공 역할에 욕심을 드러내며 “뺨 맞는 연기도 가능하다”고 적극적으로 어필했다. 효연 역시 “연기에 겁이 있었는데 숏드라마는 해볼 수 있을 것 같다”며 의욕을 보였다.

이에 유재석은 “멤버들 사이에서 OST는 효리수가 부르고 태티서가 피처링하면 좋겠다는 이야기가 나왔다”고 전했다.

그러자 효리수 멤버들은 자리에서 일어나며 장난스럽게 항의했다. 효연은 “지금은 효리수가 대세”라고 강조했다.

수영은 “우리가 1순위가 아니었던 것 같다”며 서운한 반응을 보였지만, 이내 메인 보컬 자리를 두고 멤버들과 경쟁하며 웃음을 자아냈다. 이어 OST 가창료 이야기가 나오자 “저희도 3분의 1로 나눠야 하니까”라고 말해 현장을 폭소케 했다.

이후 효리수는 숏폼 드라마 OST ‘별이 쏟아지는 밤’을 듣자마자 즉석 무대를 선보였다. 세 사람은 자연스럽게 안무를 맞추며 변함없는 팀워크를 자랑했고, 이를 본 하하는 “안 웃기고 멋있다”고 감탄했다.

한편 효연은 주우재와 10년 넘게 이어온 친분을 공개했다. 두 사람의 티격태격하는 모습에 유재석과 하하는 “뭔가 있는 것 아니냐” “전 남자친구 아니냐”고 농담을 던졌고, 효연은 “밥 친구, 술 친구였다”고 해명해 웃음을 더했다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
효리수가 OST를 부르고 태티서가 피처링하자는 제안에 효리수의 반응은?
TodayBest

  1. “숏컷에 비키니, 대체 누구야?”…전 세계 홀린 월드컵 미녀의 정체

    thumbnail - “숏컷에 비키니, 대체 누구야?”…전 세계 홀린 월드컵 미녀의 정체

  2. “내 가족 같은데?” 4호선 폭행남 얼굴 보더니…직접 경찰에 신고했다

    thumbnail - “내 가족 같은데?” 4호선 폭행남 얼굴 보더니…직접 경찰에 신고했다

  3. 배우 겸 유튜버, 무전취식에 이어 음주운전하다 덜미

    thumbnail - 배우 겸 유튜버, 무전취식에 이어 음주운전하다 덜미

  4. 거북이 등에 “최○○ 55세, 직장 안정”…소원 이루려 ‘생태계 교란종’ 푼 남성

    thumbnail - 거북이 등에 “최○○ 55세, 직장 안정”…소원 이루려 ‘생태계 교란종’ 푼 남성

  5. 남궁민♥진아름, 결혼 4년 만에…‘새 생명’ 찾아왔다

    thumbnail - 남궁민♥진아름, 결혼 4년 만에…‘새 생명’ 찾아왔다

  6. “부모님 꼭 이혼시키고 싶어요” 딸 하소연…장남은 반대, 이유 있었다

    thumbnail - “부모님 꼭 이혼시키고 싶어요” 딸 하소연…장남은 반대, 이유 있었다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved