logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“새 출발”…걸그룹 출신 30세女, ♥훈남 변호사와 깜짝 결혼 발표

입력 2026 06 21 10:06 수정 2026 06 21 10:06
기사 소리로 듣기
다시듣기
소이 인스타그램 캡처
소이 인스타그램 캡처


걸그룹 구구단 출신 소이(30·장소진)가 오는 8월 결혼한다.

소이는 지난 20일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “제 삶을 더욱 의미 있게 만들어준 사람과 평생을 함께할 약속을 하게 됐다”며 직접 결혼 소식을 전했다.

그는 예비 신랑에 대해 “함께일 때 가장 자연스럽고 편안한 모습이 된다”며 “오는 8월 부부라는 이름으로 새로운 출발을 앞두고 있다”고 밝혔다.

함께 공개한 웨딩 화보에 따르면 예비 신랑은 변호사인 것으로 알려졌다.

소이 인스타그램 캡처
소이 인스타그램 캡처


소이 인스타그램 캡처
소이 인스타그램 캡처


결혼 소식이 전해지자 구구단으로 함께 활동했던 미미, 강미나 등이 축하 댓글을 남기며 여전한 의리를 드러냈다.

소이는 2016년 그룹 구구단의 메인보컬로 데뷔했다. 팀은 2020년 12월 해체했다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
소이가 결혼 소식을 발표한 매체는?
TodayBest

  1. “숏컷에 비키니, 대체 누구야?”…전 세계 홀린 월드컵 미녀의 정체

    thumbnail - “숏컷에 비키니, 대체 누구야?”…전 세계 홀린 월드컵 미녀의 정체

  2. “내 가족 같은데?” 4호선 폭행남 얼굴 보더니…직접 경찰에 신고했다

    thumbnail - “내 가족 같은데?” 4호선 폭행남 얼굴 보더니…직접 경찰에 신고했다

  3. 배우 겸 유튜버, 무전취식에 이어 음주운전하다 덜미

    thumbnail - 배우 겸 유튜버, 무전취식에 이어 음주운전하다 덜미

  4. 거북이 등에 “최○○ 55세, 직장 안정”…소원 이루려 ‘생태계 교란종’ 푼 남성

    thumbnail - 거북이 등에 “최○○ 55세, 직장 안정”…소원 이루려 ‘생태계 교란종’ 푼 남성

  5. 남궁민♥진아름, 결혼 4년 만에…‘새 생명’ 찾아왔다

    thumbnail - 남궁민♥진아름, 결혼 4년 만에…‘새 생명’ 찾아왔다

  6. “부모님 꼭 이혼시키고 싶어요” 딸 하소연…장남은 반대, 이유 있었다

    thumbnail - “부모님 꼭 이혼시키고 싶어요” 딸 하소연…장남은 반대, 이유 있었다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved