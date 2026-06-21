“새 출발”…걸그룹 출신 30세女, ♥훈남 변호사와 깜짝 결혼 발표
입력 2026 06 21 10:06 수정 2026 06 21 10:06
걸그룹 구구단 출신 소이(30·장소진)가 오는 8월 결혼한다.
소이는 지난 20일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “제 삶을 더욱 의미 있게 만들어준 사람과 평생을 함께할 약속을 하게 됐다”며 직접 결혼 소식을 전했다.
그는 예비 신랑에 대해 “함께일 때 가장 자연스럽고 편안한 모습이 된다”며 “오는 8월 부부라는 이름으로 새로운 출발을 앞두고 있다”고 밝혔다.
함께 공개한 웨딩 화보에 따르면 예비 신랑은 변호사인 것으로 알려졌다.
결혼 소식이 전해지자 구구단으로 함께 활동했던 미미, 강미나 등이 축하 댓글을 남기며 여전한 의리를 드러냈다.
소이는 2016년 그룹 구구단의 메인보컬로 데뷔했다. 팀은 2020년 12월 해체했다.
온라인뉴스부
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