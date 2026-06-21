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빽가, 삼성전자 투자 “지금 너무 좋다”…수익률 계산해보니 ‘374%’

입력 2026 06 21 17:23 수정 2026 06 21 17:23
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MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 코요태 빽가.
MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 코요태 빽가.


혼성그룹 코요태 멤버 빽가가 주식 투자로 큰 수익률을 냈다고 밝혔다.

20일 방송된 MBN ‘속풀이쇼 동치미’에 출연한 빽가는 “전 주식 이런 걸 아예 모른다. 매니저가 한 1년 전에 휴대전화로 뭘 하고 있길래 뭐 하냐고 물어보니 삼성전자 주식에 투자를 한다고 하더라. 조금 올라갈 것 같다고 하더라. 지금도 함께하고 있는 매니저”라고 말했다.

이어 “그때 삼성전자 주가가 8만~9만원 정도였다. 내 성이 백씨라 100주를 샀다. 증권 앱을 안 열어보다가 요즘 막 이슈가 돼서 봤는데 깜짝 놀랐다. 그래서 지금 너무 좋다”고 설명했다.

삼성전자는 지난 19일 장중 38만원을 터치했다가 35만 4000원으로 장을 마무리했다. 장중 최고가(38만원)를 기준으로 하면 빽가의 수익률은 374.7%(거래세 제외)에 달한다.

빽가는 “제가 백씨인 게 좀 아쉽더라. 제가 천씨였다면 (1000주를 매수했을 것)”이라고 말했다.

이어 “어쨌든 지금 딱 100주를 가만히 갖고 있다. 자본주의의 맛을 알게 됐다”고 너스레를 떨었다.

온라인뉴스부
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