보건증까지 발급…직접 만든 100인분 간식 직원들에 쏜 보이그룹

그룹 트레저 공식 유튜브 캡처

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그룹 트레저. YG엔터테인먼트 제공

YG 보이그룹 트레저가 ‘간식 요정’으로 변신해 눈길을 끌고 있다.지난 17일 트레저 공식 유튜브에는 ‘[TREASURE MAP] EP.83 ‍ 어섭쇼~ 트레저 간식을 부탁해!’라는 제목의 영상이 올라왔다.해당 콘텐츠는 트레저 멤버들이 두 팀으로 나뉘어 YG엔터테인먼트 직원들을 위한 간식을 100인분씩 직접 만들어 대결하는 방식으로 이뤄졌다.특히 트레저 멤버들이 이번 콘텐츠를 위해 보건증까지 발급받았다는 내용의 자막이 달려 눈길을 끌었다.멤버 박지훈, 소정환, 김준규, 아사히, 윤재혁이 속한 ‘와직사’(와이지 직원분들 사랑합니다) 팀은 커리어부스트와 누룽지가 들어간 요거트, 길감자를 요리했다.멤버 최현석, 하루토, 요시, 박정우, 김도영이 속한 ‘Choi’s 77’ 팀은 비프 칠리 프라이와 밀크 셰이크, 얼려 먹는 젤리를 메뉴로 선정했다.요리를 마친 멤버들은 직원들에게 간식을 선물했고, 직원들은 “맛있다”, “생각보다 양이 푸짐해서 놀랐다” 등 긍정적인 반응을 보였다.치열한 접전 끝에 대결의 승자는 ‘Choi’s 77’ 팀이었다. 비록 대결에서는 패배했으나 지훈은 “오늘 저희 노력은 앞치마가 다 설명해 주는 것 같다”고 웃었다.트레저는 YG에서 데뷔한 실력파 보이그룹으로 멤버 전원이 핸드마이크를 쓴다고 밝혀 화제를 모으기도 했다.트레저는 지난 19일부터 사흘간 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 팬 콘서트 투어 ‘트레저 더 스테이지 2026 뉴 웨이브 : 라이브 인 서울(TREASURE THE STAGE 2026 NEW WAV : LIVE IN SEOUL)’을 열고 있다.이번 공연은 지난해 3월 이후 1년 3개월 만에 국내 팬과 만나는 자리다. 트레저는 지난 1일 발매한 미니 4집 ‘뉴 웨이브(NEW WAV)’의 전곡 무대를 처음 공개한다. 기존 발매곡의 편곡 버전과 유닛 무대도 선보일 예정이다.19~20일 공연이 끝난 뒤에는 팬들의 긍정적인 후기가 잇따르고 있다. 팬들은 “역시 트레저”, “트레저 공연 아니면 만족 못하겠다”, “열기가 장난이 아니다”, “또 가고 싶다” 등 뜨거운 반응을 보였다.앞서 발매한 미니 4집 ‘뉴 웨이브(NEW WAV)’는 발매 첫 주 판매량 100만장을 넘겼다.이 앨범은 한국과 일본의 주요 주간 음반 차트 4곳에서 1위를 차지했으며, 타이틀곡 ‘이프 아이(IF I)’ 뮤직비디오는 자체 최단기간 1억뷰를 돌파했다.하승연 기자