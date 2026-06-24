logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

조현아, “너무 빠져서 요요 왔다”는 최근 상태

강경민 기자
입력 2026 06 24 15:16 수정 2026 06 24 15:16
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=조현아 인스타그램 캡처
사진=조현아 인스타그램 캡처


가수 조현아가 급격한 체중 감량 이후 겪은 요요 현상에 대해 밝혔다.

조현아는 지난 23일 자신의 유튜브 채널 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’에 게스트 강미나와 함께 한강 피크닉을 즐기는 영상을 게재했다. 영상 속에서 그는 ‘왓츠 인 마이 백’ 코너를 통해 가방 속 소지품을 소개하던 중 자신과 관련된 다이어트 관련 보도들에 대해 직접 입을 열었다.

그는 “요즘 기사를 봤는지는 모르겠지만 ‘조현아 위고비를 뚫었다’ ‘조현아 위고비 이긴 방법은’ 이런 기사가 한창 많이 났다”고 언급했다. 이어 “위고비를 3개월 했는데 너무 확 빠져서 요요가 왔다”며 빠른 감량 뒤에 요요 현상이 찾아왔음을 인정했다.

사진=유튜브 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’ 캡처
사진=유튜브 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’ 캡처


사진=유튜브 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’ 캡처
사진=유튜브 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’ 캡처


조현아는 강미나에게 “너는 요요 안 오는 거 같다”고 물으며 조언을 구했다. 이에 강미나는 “쪘는데 ‘내일도 출근!’에서 래시가드를 입고 서핑하는 신이 있다”며 “수영복을 입어야 되니까 발등에 불 떨어져서 급하게 뺐다”고 밝혔다.

강미나는 “최근에 다이어트를 많이 했는데 배고플 때마다 이걸 하나씩 씹어 먹었다”며 민트향 캔디로 배고픔을 달래는 다이어트 팁을 공개하기도 했다.

조현아의 다이어트 관련 고백은 이번이 처음은 아니다. 앞서 그는 지난 4월 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에 출연해 과거 화제가 됐던 ‘줄게’ 무대 당시의 혹독했던 다이어트 상황을 회상한 바 있다.

사진=조현아 인스타그램 캡처
사진=조현아 인스타그램 캡처


당시 조현아는 “그때 48kg이었다. 지금은 62kg”이라며 과거의 극단적인 체중 감량이 건강에 미쳤던 악영향을 설명했다. 그는 “너무 무리하게 체중을 뺀 상태여서 그때 너무 힘들었다”고 밝히며, “노래를 부르는데 에너지도 안 나오고 목소리도 안 나오더라”며 심각한 고민에 빠지기도 했다고 전했다.

강경민 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
조현아가 위고비 사용 후 겪은 문제는?
TodayBest

  1. 서동주 “각자의 길 가기로 결정…많이 허무하고 아쉽다”

    thumbnail - 서동주 “각자의 길 가기로 결정…많이 허무하고 아쉽다”

  2. “임신 직전까지 하루 두갑씩 흡연”…골초 고백한 女방송인

    thumbnail - “임신 직전까지 하루 두갑씩 흡연”…골초 고백한 女방송인

  3. 방송서 갑자기 사라진 여배우…전신에 생긴 ‘이것’ 때문이었다

    thumbnail - 방송서 갑자기 사라진 여배우…전신에 생긴 ‘이것’ 때문이었다

  4. “되지도 않는 것들이 떠들어”…안정환, 손흥민 조기 교체 논란에 ‘일갈’

    thumbnail - “되지도 않는 것들이 떠들어”…안정환, 손흥민 조기 교체 논란에 ‘일갈’

  5. 평택서 주한미군 폭행해 실신케한 민소매男, 미국국적자였다

    thumbnail - 평택서 주한미군 폭행해 실신케한 민소매男, 미국국적자였다

  6. “2주째 범인 못 잡아” 공포에 떠는 통영…CCTV에 찍힌 복면 쓴 용의자

    thumbnail - “2주째 범인 못 잡아” 공포에 떠는 통영…CCTV에 찍힌 복면 쓴 용의자
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved