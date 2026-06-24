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고액 출연료설에…‘KBS 월드컵 중계’ 전현무, 입 열었다

입력 2026 06 24 16:56 수정 2026 06 24 16:56
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유튜브 채널 ‘여의도 육퇴클럽’ 캡처
유튜브 채널 ‘여의도 육퇴클럽’ 캡처


방송인 전현무가 월드컵 중계 합류를 둘러싼 고액 출연료설을 해명했다.

지난 23일 유튜브 채널 ‘여의도 육퇴클럽’에는 ‘엄영자, 월드컵 중계진 털고 왔습니다?!’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 전현무는 KBS 월드컵 중계 캐스터를 맡게 된 것에 대해 “좋은 기회를 주셔서 갑자기 월드컵 중계를 하게 됐다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘여의도 육퇴클럽’ 캡처
유튜브 채널 ‘여의도 육퇴클럽’ 캡처


아나운서 엄지인은 전현무에게 “돈을 많이 받았나?”라고 물었다.

이에 전현무는 “(많이) 줬겠나. 오랜만에 아나운서로 돌아간 느낌의 출연료를 받고 있다”고 답했다.

유튜브 채널 ‘여의도 육퇴클럽’ 캡처
유튜브 채널 ‘여의도 육퇴클럽’ 캡처


전현무는 높은 출연료 때문에 월드컵 중계를 맡은 것이 아니라고 강조했다.

그는 “제가 돈을 많이 받았겠다, 딜이 있었겠다는 둥 많은 오해가 있는데 그런 거 전혀 없다”고 말했다.

전현무는 이어 기존 방송 일정에 관해서도 설명했다.

엄지인은 전현무에게 “고정 프로그램만 10개가 넘는데 다 정리하고 가면 얼마나 손해냐”고 물었다.

이에 전현무는 “정리했다기보다는 중계하면서 소화할 수 없어 일정을 몰아놨다”고 밝혔다.

온라인뉴스부
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