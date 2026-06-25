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해변서 꼭 껴안고 누운 두 남녀…공효진♥케빈오였다 [포착]

입력 2026 06 25 06:43 수정 2026 06 25 06:43
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유튜브 채널 ‘Kevin Oh’ 캡처
유튜브 채널 ‘Kevin Oh’ 캡처


배우 공효진이 남편 케빈오의 신곡 뮤직비디오에 특별 출연했다.

케빈오는 23일 오후 공식 유튜브 채널을 통해 신곡 ‘마이 걸(My Girl)’ 뮤직비디오를 공개했다.

영상은 황량한 바닷가에 홀로 선 케빈오의 모습으로 시작된다. 적막한 풍경 속에서 생각에 잠긴 듯한 모습을 보이던 그는 이내 해변을 자유롭게 거니는 한 여성을 발견한다. 흰 원피스를 입은 여성은 바람을 따라 춤을 추듯 움직이며 해변을 누빈다. 반면 케빈오는 모래사장에 그려진 새 그림 곁에 웅크린 채 외로운 분위기를 자아낸다.

영상 후반부가 되면서 해당 인물이 공효진이라는 사실이 밝혀진다. 엔딩 장면에서는 케빈오와 공효진이 나란히 손을 맞잡고 모래사장에 누워 있는 모습이 담겼다. 카메라가 점차 멀어지고, 두 사람이 집 모양이 그려진 해변 위에 누워 있었다는 사실이 드러나며 따뜻한 여운을 남긴다.

한편 공효진과 케빈오는 2022년 미국 뉴욕에서 비공개 결혼식을 올렸다.

온라인뉴스부
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