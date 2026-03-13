[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 3월 16일 월요일(음력 1월 28일, 기축일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 3월 16일 월요일(음력 1월 28일, 기축일)의 띠별 운세를 전해드립니다.새로운 한 주가 시작되는 오늘은 **‘황금 소(기축)’**의 날입니다. 비옥하고 넓은 땅(기토) 위에서 묵묵히 밭을 가는 소(축토)의 형상으로, 화려함보다는 끈기와 성실함이 빛을 발하는 날입니다. 겉멋을 부리거나 요행을 바라기보다는, 우직하게 한 걸음씩 내디딜 때 가장 확실하고 단단한 성과를 얻을 수 있는 월요일입니다.쥐띠 (자)소와 쥐는 찰떡궁합(육합)을 이룹니다. 서로 부족한 부분을 완벽하게 채워주며, 귀인의 든든한 도움으로 월요병 없이 일이 순조롭게 풀리고 마음이 편안한 하루입니다.1948년생: 아랫사람에게 덕을 베풀고 따뜻한 조언을 건네면 집안이 화목해집니다.1960년생: 그동안 묵묵히 공들였던 일에서 쏠쏠한 금전적 이득이나 보상을 받게 됩니다.1972년생: 새로운 계약이나 중요한 약속을 하기에 아주 좋은 날입니다. 깊은 신뢰가 쌓입니다.1984년생: 직장 동료들과의 팀워크가 눈부시게 빛을 발합니다. 독단보다는 무조건 협력하세요.1996년생: 연애운이 아주 좋습니다. 마음에 드는 이성에게 다가가 매력을 한껏 발산하세요.소띠 (축)자신의 날을 맞아 뚝심 있게 일을 추진하는 힘이 강해집니다. 다만, 소 두 마리가 만나면 고집 대결을 할 수 있으니, 내 생각만 고집하지 말고 주변의 의견을 수용하는 유연함이 필요합니다.1949년생: 반가운 옛 지인을 만나 회포를 풀거나 잊고 있던 좋은 소식을 듣습니다.1961년생: 금전운은 무난하나 지나친 욕심을 부리면 탈이 납니다. 현상 유지가 최선입니다.1973년생: 직장에서 당신의 성실함과 진가를 제대로 인정받습니다. 한 우물을 깊게 파세요.1985년생: 경쟁자가 나타나도 동요하지 마세요. 당신만의 페이스를 잃지 않으면 승리합니다.1997년생: 월요일부터 무리한 약속을 잡기보다는 퇴근 후 일찍 귀가하여 에너지를 비축하세요.호랑이띠 (인)나무(호랑이)가 비옥하고 따뜻한 흙(소)에 튼튼하게 뿌리를 내리는 형국이라 재물운과 성과가 따릅니다. 땀 흘려 노력한 만큼의 대가를 확실히 얻을 수 있는 실속 있는 날입니다.1950년생: 건강 관리에 유의하고, 소화가 잘 되는 부드러운 음식으로 한 주를 시작하세요.1962년생: 투자나 섣부른 금전 거래는 몹시 신중해야 합니다. 돌다리도 두들겨 보고 건너세요.1974년생: 직장에서 승진의 기운이 있거나 중요한 보직으로 이동할 긍정적인 징조가 보입니다.1986년생: 연인이나 배우자에게 따뜻한 깜짝 선물이나 이벤트를 해주면 사랑이 깊어집니다.1998년생: 아르바이트나 부업 등에서 기대 이상의 짭짤한 수익을 올릴 수 있어 주머니가 두둑해집니다.토끼띠 (묘)부지런히 움직이고 바쁘지만 생각보다 실속이 턱없이 부족할 수 있습니다. 이것저것 문어발식으로 벌이기보다는 한 가지 핵심 목표에만 집중하는 것이 훨씬 효율적입니다.1951년생: 가벼운 산책이나 스트레칭으로 굳은 몸을 펴고 건강을 챙기세요. 무리는 금물입니다.1963년생: 남의 말에 쉽게 휘둘려 지갑을 열지 마세요. 충동구매를 각별히 주의해야 합니다.1975년생: 직장에서 상사나 동료와 미묘한 의견 차이가 있을 수 있습니다. 부드럽게 타협하세요.1987년생: 새로운 변화를 섣불리 시도하기보다는 현재의 안정을 묵묵히 유지하는 것이 유리합니다.1999년생: 친한 친구 사이라도 예의를 꼭 지켜야 합니다. 무심코 던진 농담이 상처가 될 수 있습니다.용띠 (진)소와 용은 서로 부딪히고 깨지는 기운(파살)이 있습니다. 철석같이 믿었던 약속이 깨지거나 계획에 차질이 생길 수 있으니, 여유를 가지고 유연하게 대안을 마련해야 합니다.1952년생: 주변 사람들과 불필요한 논쟁을 무조건 피하세요. 이겨도 결국 감정만 상합니다.1964년생: 굳게 믿었던 사람에게 서운함을 크게 느낄 수 있습니다. 애초에 기대치를 낮추세요.1976년생: 중요한 문서나 계약 관련 일은 꼼꼼히 재확인하거나 며칠 미루는 것이 훨씬 안전합니다.1988년생: 연인과 사소한 오해로 다툴 수 있습니다. 알량한 자존심을 버리고 먼저 사과하세요.2000년생: 집중력이 떨어지고 마음이 붕 뜰 수 있으니 덤벙대다 잃어버리는 물건이 없도록 주의하세요.뱀띠 (사)소와 뱀은 아주 좋은 파트너(삼합)를 이룹니다. 당신의 타고난 지혜와 소의 끈기가 완벽하게 만나니, 오늘 하루 직장이나 일터에서 못 이룰 것이 없는 대길의 날입니다.1953년생: 집안에 큰 경사가 생기거나 명예가 높이 올라가는 아주 기분 좋은 일이 있습니다.1965년생: 사업가는 매출이 크게 오르고, 직장인은 그동안의 묵은 성과를 크게 인정받습니다.1977년생: 뜻밖의 귀인이 짠하고 나타나 힘을 보태주니 꽉 막혔던 어려움이 시원하게 사라집니다.1989년생: 재물운과 연애운이 동시에 따릅니다. 행복하고 즐거운 고민을 하게 되는 하루입니다.2001년생: 시험이나 평가에서 기대 이상의 훌륭한 결과를 얻습니다. 어깨를 쫙 펴고 자신감을 가지세요.말띠 (오)소와 말은 서로 원망하고 예민해지는 관계(원진/귀문살)입니다. 월요병과 겹쳐 이유 없이 짜증이 나고 욱하는 감정 기복이 심해질 수 있으니, 스스로 마인드 컨트롤을 단단히 해야 합니다.1954년생: 밖에서 받은 스트레스를 애꿎은 가족에게 화풀이하지 마세요. 분위기만 험악해집니다.1966년생: 신경성 두통이나 피로감을 조심하세요. 퇴근 후에는 무조건 푹 쉬는 것이 최고의 보약입니다.1978년생: 직장에서 억울한 일이 있어도 정면충돌은 피하고, 오늘은 가만히 속으로 참는 것이 상책입니다.1990년생: 연인에게 과도하게 집착하거나 꼬투리를 잡으면 사이가 걷잡을 수 없이 멀어집니다.2002년생: 홧김에 하는 충동적인 행동은 실수를 부릅니다. 행동하기 전에 반드시 3초만 참으세요.양띠 (미)오늘은 소와 양이 정면으로 쾅 충돌하는 날(상충살)입니다. 뿔과 뿔이 부딪히는 격이라 직장이나 모임에서 변동이 심하고, 억울한 다툼수가 있으니 매사 조심하고 내가 먼저 양보해야 합니다.1955년생: 외출을 가급적 삼가고 집에서 조용히 취미 생활을 하며 보내는 것이 낫습니다. 낙상 주의.1967년생: 금전 손실이 크게 우려되니 가까운 지인이라도 보증이나 투자는 절대, 무조건 금물입니다.1979년생: 부부 싸움이 커질 수 있습니다. 욱하는 성질을 죽이고 상대방의 말을 끝까지 들어보세요.1991년생: 직장에서 엉뚱한 구설수나 뒷담화에 휘말릴 수 있으니, 튀는 언행을 각별히 삼가세요.2003년생: 친한 친구와 돌이킬 수 없는 절교 선언까지 갈 수 있습니다. 먼저 져주는 양보가 미덕입니다.원숭이띠 (신)흙(소)이 금(원숭이)을 단단하게 생해주니 든든한 지원군을 등 뒤에 얻은 격입니다. 윗사람이나 선배의 적극적인 도움으로 일을 아주 쉽게 처리하고 덤으로 인기도 듬뿍 얻습니다.1956년생: 마음이 한결 편안하고 여유가 넘칩니다. 복잡한 생각은 내려놓고 하루를 즐겨보세요.1968년생: 뜻밖의 횡재수나 선물이 들어올 수 있습니다. 하루 종일 입가에 미소가 떠나지 않습니다.1980년생: 당신의 숨겨둔 재능을 마음껏 뽐낼 기회가 옵니다. 판이 깔렸으니 당당히 실력을 보여주세요.1992년생: 퇴근 후 마음이 맞는 동료들과 가볍게 저녁을 먹으며 일상의 스트레스를 훌훌 날려버립니다.2004년생: 두둑한 용돈이 생기거나 좋은 아르바이트 자리를 구하는 등 소소한 금전운이 아주 좋습니다.닭띠 (유)소와 닭은 최상의 파트너(삼합)입니다. 직장에서 동료들과 눈빛만 봐도 통하는 완벽한 호흡을 자랑하며 재물운, 명예운, 애정운 모두 쑥쑥 상승 곡선을 그리는 최고의 월요일입니다.1957년생: 자녀의 따뜻한 연락이나 배우자의 깊은 배려로 가슴 뭉클한 행복과 평안을 느낍니다.1969년생: 하는 일마다 걸림돌 없이 순조롭게 술술 풀리니 절로 콧노래가 나옵니다.1981년생: 직장에서 승진, 영전이나 두둑한 보너스 등 아주 기분 좋은 소식을 넌지시 기대해도 좋습니다.1993년생: 솔로라면 영화처럼 운명적인 상대를 만날 수 있습니다. 소개팅이나 새로운 모임을 강추합니다!2005년생: 두뇌 회전이 무섭게 빨라 학업 성취도가 높고, 선생님이나 부모님에게 큰 칭찬을 받는 날입니다.개띠 (술)비슷한 흙의 성향인 소와 개가 만나 서로 조정하고 깎아내리는 기운(형살)이 작용합니다. 알량한 자존심을 뻣뻣하게 내세우면 다툼이 생기니 벼 이삭처럼 고개를 숙이는 태도가 화를 면하게 합니다.1958년생: 몸이 찌뿌둥하거나 건강 검진을 위해 병원에 갈 일이 생길 수 있으니 컨디션을 잘 살피세요.1970년생: 믿는 도끼에 발등 찍힐 수 있습니다. 중요한 비밀이나 회사의 기밀을 절대 함부로 누설하지 마세요.1982년생: 자신이 내뱉은 말에 묵직한 책임을 져야 할 일이 생깁니다. 입을 몹시 신중하게 여세요.1994년생: 남의 험담에 재미로 맞장구치다가 나만 곤란한 처지에 놓입니다. 무조건 침묵이 금입니다.2006년생: 집중력이 크게 떨어지고 몹시 산만해지기 쉬우니 한 번에 한 가지 일에만 몰두하세요.돼지띠 (해)흙(소)이 물(돼지)을 단단하게 가두어 흐르지 못하게 하는 형국이라 묘한 답답함을 느낄 수 있습니다. 내 뜻대로 일의 속도가 나지 않아도 조급해하지 말고 자연스러운 흐름에 몸을 맡기세요.1959년생: 재물운은 나쁘지 않으나 새어 나가는 지출 관리도 꼭 필요합니다. 불필요한 낭비를 줄이세요.1971년생: 눈코 뜰 새 없이 바쁜 월요일 일상 속에서 잠시 쉼표를 찍으세요. 커피 한 잔의 명상이 필요합니다.1983년생: 직장에서 상사의 간섭이나 잔소리가 심해질 수 있습니다. 융통성 있게 ‘네, 알겠습니다’ 하고 대처하세요.1995년생: 연인과 조용한 곳에서 오붓한 데이트를 즐기기에 좋습니다. 깊은 대화로 사랑이 한층 단단해집니다.2007년생: 남들과 어울리기보다 혼자만의 조용한 시간을 가지며 차분하게 한 주를 계획해 보세요.