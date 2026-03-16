[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 3월 21일 토요일(음력 2월 3일, 갑오일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 3월 21일 토요일(음력 2월 3일, 갑오일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘푸른 말(갑오)’의 날입니다. 푸른 초원(갑목) 위를 자유롭고 힘차게 달리는 말(오화)의 형상으로, 활동적이고 진취적인 에너지가 가득한 주말입니다. 나무가 불을 태우듯 열정이 활활 타오르는 날이니, 미뤄두었던 야외 활동이나 새로운 도전을 하기에 무척 좋은 기운이 흐릅니다.쥐띠 (자)오늘은 물(쥐)과 불(말)이 정면으로 강하게 충돌하는 날(자오충)입니다. 주말이지만 예기치 않은 일정 변경이나 스트레스가 생길 수 있으니, 무리하게 약속을 잡기보다는 집에서 푹 쉬는 것이 현명합니다.1948년생: 건강 관리에 적신호가 켜질 수 있으니 무리한 등산이나 야외 활동은 피하세요.1960년생: 섣부른 투자나 모임에서의 돈자랑은 큰 손실을 부릅니다. 철저히 지갑을 닫으세요.1972년생: 가족이나 지인과 예상치 못한 엇갈림이 생길 수 있습니다. 유연하게 웃어넘기세요.1984년생: 연인이나 부부 사이에 감정싸움이 커질 수 있습니다. 오늘만큼은 무조건 양보가 답입니다.1996년생: 충동적인 행동이나 스트레스 해소용 과소비는 다음 달의 뼈저린 후회를 남깁니다.소띠 (축)말과 소는 서로 원망하고 예민해지는 관계(추오원진/탕화)입니다. 모처럼의 주말인데 이유 없이 짜증이 나고 우울해질 수 있으니, 남을 탓하기보다 나만의 힐링 시간을 가지는 것이 필요합니다.1949년생: 배우자나 가까운 사람에게 서운한 마음이 들어도 오늘은 겉으로 쏘아붙이지 마세요.1961년생: 믿었던 지인에게 발등 찍힐 수 있으니 섣부른 금전 거래나 부탁은 단호히 거절하세요.1973년생: 억울한 오해를 살 수 있으나, 변명하기보다 조용히 자리를 피하는 것이 낫습니다.1985년생: 자존심을 뻣뻣하게 세우면 주변 사람들과 고립됩니다. 부드러운 미소를 유지하세요.1997년생: 집중력이 뚝 떨어지고 잡생각이 많아집니다. 시끄러운 핫플보다는 조용한 카페가 좋습니다.호랑이띠 (인)말과 호랑이는 아주 훌륭한 파트너(삼합)를 이룹니다. 당신의 강한 추진력에 말의 활동력이 더해져, 가로막는 장애물 없이 거침없이 나아가며 유쾌한 주말을 만끽하는 대길의 날입니다.1950년생: 귀한 손님을 맞이하거나 멀리서 아주 기분 좋은 소식이 들려와 활력이 돕니다.1962년생: 꼬였던 골칫거리가 귀인의 도움으로 술술 풀리고 마음의 짐을 시원하게 내려놓습니다.1974년생: 모임이나 동호회에서 리더십을 크게 인정받아 분위기를 주도하는 아주 즐거운 날입니다.1986년생: 활동적으로 움직일수록 행운과 재물운이 크게 따릅니다. 집에만 있지 말고 나서세요.1998년생: 새로운 도전을 두려워하지 마세요. 당신의 숨겨진 재능과 패기를 마음껏 발산할 때입니다.토끼띠 (묘)말과 토끼는 서로 엇나가는 관계(파살)입니다. 완벽하게 세운 주말 계획이 갑자기 변경되거나 약속이 펑크 날 수 있으니, 짜증 내지 말고 유연한 대안을 준비하는 여유가 필요합니다.1951년생: 신경성 두통이나 소화불량을 조심하세요. 마음을 편안하게 먹는 것이 최고의 보약입니다.1963년생: 겉모습은 몹시 화려해 보이지만 막상 열어보면 실속이 턱없이 부족한 모임일 수 있습니다.1975년생: 예상치 못한 훼방꾼이 나타나 약속이 꼬일 수 있으니, 출발 전 일정을 두 번 확인하세요.1987년생: 잦은 의견 대립으로 연인과의 사이가 서먹해질 수 있습니다. 따뜻한 말 한마디를 먼저 건네세요.1999년생: 남의 일에 오지랖을 부리다 나만 곤란해집니다. 철저히 내 취미와 휴식에만 집중하세요.용띠 (진)불(말)이 흙(용)을 단단하게 구워주는 형국이라 든든한 지원군을 얻습니다. 주변의 따뜻한 배려와 적극적인 도움으로 주말의 안정감을 듬뿍 느끼며 평화롭게 순항합니다.1952년생: 대인관계가 아주 원만해져 어떤 모임에서든 중심적인 역할을 맡고 존경을 받습니다.1964년생: 좋은 정보나 긍정적인 제안을 듣게 됩니다. 다음 주를 위한 큰 그림을 즐겁게 그려보세요.1976년생: 배우자와의 금슬이 아주 좋아지고 가정 내에 훈훈한 평화와 화합이 이루어집니다.1988년생: 묵묵히 내실을 다져온 취미나 부업에서 쏠쏠한 성과가 나타나기 시작합니다.2000년생: 마음이 맞는 친구들과 건설적인 대화를 나누며 아주 유익하고 즐거운 시간을 보냅니다.뱀띠 (사)말과 뱀은 비슷한 뜨거운 불의 기운으로 열정이 넘쳐흐릅니다. 사교성이 최고조에 달하고 대인관계의 폭이 넓어지며, 지인들과 으쌰으쌰 뭉쳐 긍정적인 에너지를 뿜어냅니다.1953년생: 반가운 지인이 찾아오거나 멀리서 아주 기분 좋은 소식이 들려와 웃음꽃이 핍니다.1965년생: 활발하게 활동 반경을 넓히고 새로운 인맥을 쌓으면 사업과 영업에 큰 도움이 됩니다.1977년생: 당신의 넘치는 매력과 실력을 발산할 기회가 옵니다. 주말 모임의 분위기 메이커로 활약하세요.1989년생: 동호회나 친구들과의 단합이 무서울 정도로 좋아집니다. 함께 땀 흘리는 스포츠도 좋습니다.2001년생: 솔로라면 우연한 자리에서 첫눈에 반할 만한 매력적인 이상형을 만날 수 있는 핑크빛 길일입니다.말띠 (오)자신의 날을 만났지만, 불이 두 개나 겹치니 화력이 너무 무섭게 강합니다(자형살). 주말의 들뜬 마음에 경쟁심이 지나치게 치솟아 섣부른 결정을 내릴 수 있으니, 무조건 마음을 차분히 가라앉혀야 합니다.1954년생: 옹고집을 부리면 가족들과 완전히 고립됩니다. 배우자의 부드러운 조언을 흔쾌히 수용하세요.1966년생: 혈압 관리에 신경 쓰고, 운전 시 욱하는 성질을 다스려야 사고를 미연에 방지합니다.1978년생: 의욕이 너무 앞서 주말 일정을 빡빡하게 잡으면 몸살이 납니다. 여유를 가지세요.1990년생: 연인에게 내 생각만 무리하게 강요하면 이별의 불씨가 됩니다. 넉넉한 배려심이 필요합니다.2002년생: 충동적인 감정으로 홧김에 내뱉은 말은 뼈저린 후회를 부릅니다. 입술을 꽉 깨무세요.양띠 (미)말과 양은 서로를 완벽하게 보완해 주는 최고의 짝꿍(육합)입니다. 막혔던 흐름이 시원하게 뻥 뚫리며, 재물운과 명예운 모두 쑥쑥 상승하는 만사형통의 아주 즐거운 토요일입니다.1955년생: 마음이 한없이 평온하고 가족에 대한 근심 걱정이 봄눈 녹듯 시원하게 사라집니다.1967년생: 귀인의 든든한 도움으로 재물운이 크게 상승합니다. 소소한 투자나 횡재수도 기대할 만합니다.1979년생: 미뤄두었던 골칫거리들이 시원하게 해결되며 홀가분한 마음으로 주말을 만끽합니다.1991년생: 짝사랑하던 사람과 부쩍 가까워지거나 연인과 평생을 약속하는 로맨틱한 데이트를 합니다.2003년생: 일주일 동안 치열하게 노력한 만큼의 달콤하고 값진 보상을 듬뿍 받는 정직한 하루입니다.원숭이띠 (신)불(말)이 쇠(원숭이)를 제련하는 형국이라 다소 피로감이나 압박감을 느낄 수 있습니다. 주말이라고 너무 무리하게 놀거나 일정을 소화하려 하지 말고 현상 유지와 휴식에 주력하는 것이 낫습니다.1956년생: 컨디션 관리에 각별히 유의하고, 무리한 야외 활동이나 장거리 이동은 가급적 취소하세요.1968년생: 지인의 섣부른 금전 부탁이나 보증은 정중하고 단호하게 거절하는 것이 내 재산을 지키는 길입니다.1980년생: 주말임에도 밀린 일이나 책임감이 무겁게 느껴져 어깨가 뻐근합니다. 잠시 다 잊고 쉬세요.1992년생: 부모님이나 윗사람에게 억울한 잔소리를 들을 수 있으니 눈에 띄지 않게 묵묵히 행동하세요.2004년생: 놀고 싶은 마음은 굴뚝같지만 컨디션이 안 따라줍니다. 가벼운 스트레칭으로 머리를 식히세요.닭띠 (유)도화살(인기)의 기운이 겹쳐 사람들의 시선을 확 끌고 매력이 넘치는 날이지만, 불이 쇠를 녹이듯 스트레스도 동반됩니다. 화려함에 취해 구설수에 오르지 않도록 주의해야 합니다.1957년생: 겉모습에 신경 쓰고 옷차림을 단정히 하면 아주 기분 좋고 유익한 만남이 성사됩니다.1969년생: 주말의 유혹에 넘어가 늦은 밤까지 술자리에 빠지기 쉬우니 스스로 엄격한 절제력이 필요합니다.1981년생: 대인관계가 넓어지는 만큼 엉뚱한 뒷담화에 오를 수 있으니 가십거리에는 절대 동조하지 마세요.1993년생: 연인과의 관계가 한층 깊어지거나 새로운 운명적 인연이 나타나는 등 애정운이 몹시 활발합니다.2005년생: 친구들과 핫플에서 어울려 즐거운 시간을 보내며 일주일의 스트레스를 경쾌하게 훌훌 날려버립니다.개띠 (술)말과 개는 아주 잘 맞는 사이(삼합)입니다. 눈빛만 봐도 통하는 협력자나 친구를 만나고, 마음먹은 일마다 로켓을 단 듯 탄력을 받아 술술 풀리는 매우 기분 좋은 운세입니다.1958년생: 오랜 친구나 뜻이 맞는 지인을 만나 회포를 풀고 든든한 마음의 위안과 즐거움을 얻습니다.1970년생: 문서 운이 유독 좋아 주말임에도 중요한 계약이나 매매, 합의가 원만하게 척척 성사됩니다.1982년생: 모임이나 동호회에서 당신의 탁월한 능력을 인정받고 핵심적인 역할을 톡톡히 해냅니다.1994년생: 무조건 내 편이 되어주는 든든한 지원군이나 조력자를 얻어 주말 내내 자신감이 하늘을 찌릅니다.2006년생: 선배나 부모님의 뼈 있는 조언 덕분에 진로나 학업의 깊은 고민이 시원하게 뻥 뚫립니다.돼지띠 (해)물(돼지)과 불(말)이 보이지 않게 은밀히 교감하는 형국(암합)입니다. 겉으로는 조용해 보여도 뒤에서 남모르게 나를 챙겨주는 숨은 조력자 덕분에 실속을 단단히 챙기는 주말입니다.1959년생: 재물운은 나쁘지 않으나 돈이 들어오는 만큼 주말 외식 등으로 새어 나가니 지출 관리가 생명입니다.1971년생: 복잡한 모임 속에서도 예상치 못한 지인의 도움을 받아 쏠쏠한 이익과 정보를 챙깁니다.1983년생: 지인들과 불필요하게 자존심 대결을 하기보다 적절히 양보하고 화합하는 것이 최종적으로 큰 이득입니다.1995년생: 화려한 겉치레보다는 나만의 내실을 다지는 데 집중하세요. 집에서 밀린 영화를 보며 쉬는 것도 좋습니다.2007년생: 다른 사람들의 시선이나 SNS에 얽매이지 말고, 나만의 속도로 편안하게 주말을 즐기세요.